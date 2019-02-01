Возьмите термос и спички: автоинспекторы попросили новосибирцев не рисковать здоровьем в мороз
НГС публикует памятку с советами от ГИБДД
Новосибирска автоинспекция попросила водителей не уезжать далеко из-за резко наступивших морозов.
«Госавтоинспекция Новосибирска настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних междугородних поездок.
Если все же выезд необходим, важно запомнить некоторые правила, которые помогут избежать неприятностей в дороге», –— передают в ГИБДД по Новосибирску.
НГС публикует памятку с самыми важными советами от автоинспекторов.
Сегодня, 1 февраля, НГС весь день будет вести онлайн, посвященный морозам, следить за трансляцией можно здесь.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Инфографика Анны Рыбаковой