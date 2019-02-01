Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона

В центре города температура выше — здесь только -32 градуса

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В центре температура опустилась до -32 градусов





Сегодня, 1 февраля, температура в Новосибирске упала ниже -30 градусов — самая низкая температура, которая фиксируется после 7 утра, это -38 градусов.





Весь день мы будем следить в режиме онлайн за тем, как город переживает холода.





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08:24

«Заряжаемся бодростью с утра на весь день», — пишет нам читатель, который начал это морозное утро с закаливаний. Он рассказал, что всегда принимает контрастный душ, а обливаться вместе с сыном начал после Нового года.









08:21

В центре температура уже -33 градуса — при этом часы на здании мэрии сообщают нам, что температура продолжает падать.













08:19

А в Академгородке градусники фиксируют -39 градусов.













08:16

«Доброе утро! На станции Евсино, что в Искитимском районе, -37», — пишут читатели.





08:14

А в городе между тем всего 4 балла. На некоторых улицах «Яндекс» отмечает значительное снижение пробок.





«Непривычно легко проехать можно сейчас по улице Немировича-Данченко. По направлению в центр на магистрали всего 4 балла, что на 3 балла ниже обычного», — сообщает «Яндекс».













08:08





Недалеко от пересечения Фрунзе и Ипподромской. 7:30.









08:05

Публикуем памятку для тех, кто сегодня решит поехать далеко.













07:56

На фотокорреспондент НГС прошёлся по морозному Новосибирску - сейчас город прячется в парах.





















07:42

Читатель, живующий в районе Бугров, рассказывает, что его собачке очень нравится такая погода.





«Пёс породы лайка очень рад! В будку не заходит», — пишет читатель. На градуснике в это время -38.













07:38





В районе Гурьевской -33 градуса









07:37

Резко холодать в Новосибирске начало ещё вчера вечером. Как рассказывал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, виной всему арктический антициклон.





Ожидается, что сегодня днём температура будет на уровне –34 градусов.





07:34

Пока самая холодная зафиксированная температура — это -38 градусов









07:33

Машину сегодня утром будет завести непросто — почти в каждом дворе будет такая картина.





Во дворе на Троллейном









07:26

И сразу первый читатель отправил нам скриншот со своего телефона, он показывает -36 градусов.





«Доброе утро, а ощущается как -45», — пишет Владимир.











