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Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона

В центре города температура выше — здесь только -32 градуса

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В центре температура опустилась до -32 градусов
В центре температура опустилась до -32 градусов


Сегодня, 1 февраля, температура в Новосибирске упала ниже -30 градусов — самая низкая температура, которая фиксируется после 7 утра, это -38 градусов.


Весь день мы будем следить в режиме онлайн за тем, как город переживает холода.


Сегодня мы ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с морозами, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


«Заряжаемся бодростью с утра на весь день», — пишет нам читатель, который начал это морозное утро с закаливаний. Он рассказал, что всегда принимает контрастный душ, а обливаться вместе с сыном начал после Нового года.



В центре температура уже -33 градуса — при этом часы на здании мэрии сообщают нам, что температура продолжает падать.


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона



А в Академгородке градусники фиксируют -39 градусов.


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона



«Доброе утро! На станции Евсино, что в Искитимском районе, -37», — пишут читатели.


А в городе между тем всего 4 балла. На некоторых улицах «Яндекс» отмечает значительное снижение пробок.


«Непривычно легко проехать можно сейчас по улице Немировича-Данченко. По направлению в центр на магистрали всего 4 балла, что на 3 балла ниже обычного», — сообщает «Яндекс».


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона




Недалеко от пересечения Фрунзе и Ипподромской. 7:30.
Недалеко от пересечения Фрунзе и Ипподромской. 7:30.



Публикуем памятку для тех, кто сегодня решит поехать далеко.


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона



На фотокорреспондент НГС прошёлся по морозному Новосибирску - сейчас город прячется в парах.


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона


Читатель, живующий в районе Бугров, рассказывает, что его собачке очень нравится такая погода. 


«Пёс породы лайка очень рад! В будку не заходит», — пишет читатель. На градуснике в это время -38.


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона




В районе Гурьевской -33 градуса
В районе Гурьевской -33 градуса



Резко холодать в Новосибирске начало ещё вчера вечером. Как рассказывал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, виной всему арктический  антициклон.


Ожидается, что сегодня днём температура будет на уровне –34 градусов.


Пока самая холодная зафиксированная температура — это -38 градусов
Пока самая холодная зафиксированная температура — это -38 градусов



Машину сегодня утром будет завести непросто — почти в каждом дворе будет такая картина.


Во дворе на Троллейном
Во дворе на Троллейном



И сразу первый читатель отправил нам скриншот со своего телефона, он показывает -36 градусов.


«Доброе утро, а ощущается как -45», — пишет Владимир.


Местами до -38 градусов: Новосибирск замёрз из-за арктического антициклона



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