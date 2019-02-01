В Москве скончалась известная советская актриса Валентина Березуцкая

Артистка скончалась на 87-м году жизни

Известно, что причиной стала остановка сердца
Известно, что причиной стала остановка сердца

На 87-м году жизни умерла известная российская актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Сообщение об этом появилось на телеканале «Культура».


Артистка скончалась днём 31 января: у неё остановилось сердце.


«Березуцкая скончалась <...> в своей московской квартире. Тело обнаружили сегодня врачи "скорой помощи" и участковый уполномоченный полиции, которых вызвали соседи, после того, как артистка долго не открывала им дверь. По предварительным данным, смерть артистки произошла из-за острой сердечной недостаточности», — сообщили медики журналистам информационного агентства ТАСС.


Березуцкую называют мастером эпизода: актриса исполнила более 200 ролей в кино. Широкую известность ей принесло участие в фильмах «Покровские ворота», «Летят журавли», «Вечный зов» и многих других. 


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