В Москве скончалась известная советская актриса Валентина Березуцкая

Известно, что причиной стала остановка сердца

На 87-м году жизни умерла известная российская актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Сообщение об этом появилось на телеканале «Культура».





Артистка скончалась днём 31 января: у неё остановилось сердце.





«Березуцкая скончалась <...> в своей московской квартире. Тело обнаружили сегодня врачи "скорой помощи" и участковый уполномоченный полиции, которых вызвали соседи, после того, как артистка долго не открывала им дверь. По предварительным данным, смерть артистки произошла из-за острой сердечной недостаточности», — сообщили медики журналистам информационного агентства ТАСС.







Березуцкую называют мастером эпизода: актриса исполнила более 200 ролей в кино. Широкую известность ей принесло участие в фильмах «Покровские ворота», «Летят журавли», «Вечный зов» и многих других.



