В Москве скончалась известная советская актриса Валентина Березуцкая
Артистка скончалась на 87-м году жизни
На 87-м году жизни умерла известная российская актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Сообщение об этом появилось на телеканале «Культура».
Артистка скончалась днём 31 января: у неё остановилось сердце.
«Березуцкая скончалась <...> в своей московской квартире. Тело обнаружили сегодня врачи "скорой помощи" и участковый уполномоченный полиции, которых вызвали соседи, после того, как артистка долго не открывала им дверь. По предварительным данным, смерть артистки произошла из-за острой сердечной недостаточности», — сообщили медики журналистам информационного агентства ТАСС.
Березуцкую называют мастером эпизода: актриса исполнила более 200 ролей в кино. Широкую известность ей принесло участие в фильмах «Покровские ворота», «Летят журавли», «Вечный зов» и многих других.
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Виктория Брылёва
Фото kino-teatr.ru