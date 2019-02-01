И снова поражение: БК «Новосибирск» проиграл гостям из Москвы

Для новосибирских баскетболистов это четвёртое поражение подряд

Игра закончилась со счётом 81:86
Игра закончилась со счётом 81:86


Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл клубу МБА из Москвы в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила вечером 31 января в Новосибирске и завершилась со счётом 86:81 в пользу московских баскетболистов.


Больше всего очков новосибирской команде принёс центровой Алексей Курцевич — 23. В копилке у защитника Кирилла Писклова 14 очков, у защитника Азата Тукмакова и нападающего Андрея Кирдячкина — по 12 очков.


«Очень много сил ушло на то, чтобы вернуться в игру после провального начала. В конце сказалась нехватка свежих игроков, нехватка опыта, нехватка лидеров, которые не побоятся взять на себя ответственность. Это наша проблема в последних матчах. <...> В последней четверти нам забили 30 очков, а пропуская такое количество, матч вряд ли можно выиграть», — цитирует главного тренера официальный сайт баскетбольной команды.


28 января новосибирцы проиграли питерскому клубу «Зенит-Фарм» со счётом 72:86. 

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