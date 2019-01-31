Квартира из Новосибирской области попала в список самых маленьких квартир России

Специалисты уверяют, что квартиры с площадью 13 квадратов — распространённый размер на российском рынке жилья





Специалисты федерального портала «Мир квартир» изучили рынок жилья российских регионов и составили рейтинг самых маленьких квартир, которые выставлены на продажу. Квартира из Новосибирской области размером в 12,5 квадратных метра оказалась на втором месте списка.





Как сообщают авторы рейтинга, квартира находится в Ордынском районе, в ней сделан свежий ремонт и вставлено пластиковое окно.





«В Новосибирской области предлагается к продаже малогабаритка <…> Здесь также сделан свежий ремонт, установлено пластиковое окно. Из минусов — первый этаж и совмещённый санузел. Впрочем, для 12,5 квадрата последнее обстоятельство скорее плюс. Как бы там ни было, за квартиру просят 850 тысяч рублей», — сообщают аналитики портала.





Всего в рейтинг вошло 10 квартир-малогабариток. На первом месте оказалась квартира из Казани — её площадь составляет 12 квадратных метров, на третьем — квартира в 12,7 квадрата, которая находится в Миассе Челябинской области.





В Сибирском регионе, помимо Новосибирской области, квартира маленького размера была найдена в Кемерово. С площадью 13 квадратных метров она расположилась на четвёртом месте рейтинга.







«Тринадцать квадратных метров — это очень распространенный размер "мини-габариток", которые объединяет одно обстоятельство: все они превратились в полноценные квартиры из комнат в общежитиях гостиничного типа, обзаведясь собственным санузлом, кухонной зоной и соответствующим статусом. Судя по всему, это минимальный размер помещения, которое может полноценно функционировать как квартира <...>. Непосредственно жилое пространство в таких квартирах-студиях составляет 6−7,5 метра», — объясняет Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».





Эксперты нашли 10 самых маленьких квартир, которые выставлены на продажу





Недавно аналитики портала N1.RU вычислили улицы Новосибирска, на которых в течение прошлого года продавали больше всего квартир, — лидером оказался Кировский район.