Квартира из Новосибирской области попала в список самых маленьких квартир России

Её площадь составляет всего 12,5 квадратных метра

Специалисты уверяют, что квартиры с площадью 13 квадратов — распространённый размер на российском рынке жилья
Специалисты уверяют, что квартиры с площадью 13 квадратов — распространённый размер на российском рынке жилья


Специалисты федерального портала «Мир квартир» изучили рынок жилья российских регионов и составили рейтинг самых маленьких квартир, которые выставлены на продажу. Квартира из Новосибирской области размером в 12,5 квадратных метра оказалась на втором месте списка. 


Как сообщают авторы рейтинга, квартира находится в Ордынском районе, в ней сделан свежий ремонт и вставлено пластиковое окно. 


«В Новосибирской области предлагается к продаже малогабаритка <…> Здесь также сделан свежий ремонт, установлено пластиковое окно. Из минусов — первый этаж и совмещённый санузел. Впрочем, для 12,5 квадрата последнее обстоятельство скорее плюс. Как бы там ни было, за квартиру просят 850 тысяч рублей», — сообщают аналитики портала. 


Всего в рейтинг вошло 10 квартир-малогабариток. На первом месте оказалась квартира из Казани — её площадь составляет 12 квадратных метров, на третьем — квартира в 12,7 квадрата, которая находится в Миассе Челябинской области. 


В Сибирском регионе, помимо Новосибирской области, квартира маленького размера была найдена в Кемерово. С площадью 13 квадратных метров она расположилась на четвёртом месте рейтинга. 


«Тринадцать квадратных метров — это очень распространенный размер "мини-габариток", которые объединяет одно обстоятельство: все они превратились в полноценные квартиры из комнат в общежитиях гостиничного типа, обзаведясь собственным санузлом, кухонной зоной и соответствующим статусом. Судя по всему, это минимальный размер помещения, которое может полноценно функционировать как квартира <...>. Непосредственно жилое пространство в таких квартирах-студиях составляет 6−7,5 метра», — объясняет Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».


Эксперты нашли 10 самых маленьких квартир, которые выставлены на продажу
Эксперты нашли 10 самых маленьких квартир, которые выставлены на продажу


Недавно аналитики портала N1.RU вычислили улицы Новосибирска, на которых в течение прошлого года продавали больше всего квартир, — лидером оказался Кировский район.

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