Видео: в зоопарке подросла милая оранжевая обезьянка

Детёныш яванских лангуров всё больше походит на взрослых сородичей и по размерам, и по окрасу

Детеныш яванских лангуров заметно изменился внешне: он не только вырос, но и стал утрачивать оранжевый окрас
Детеныш яванских лангуров заметно изменился внешне: он не только вырос, но и стал утрачивать оранжевый окрас


В Новосибирском зоопарке подрос детёныш яванских лангуров — произошедшие с ним изменения стали заметны на видеролике, который сняла посетительница Нина Курбаткина.


Сегодня, 31 января, Нина Курбаткина опубликовала видео, снятое накануне в павильоне «Тропический мир». На видео обезьяны резвятся в вольере — от взрослых не отстаёт и малыш. Он пока уступает сородичам в размерах, но уже похож на них по окрасу.


Детёныши яванских лангуров рождаются ярко-оранжевыми, но постепенно меняют цвет. 


«У взрослых особей яванских лангуров шерсть, как правило, темного, почти чёрного цвета. Бывают особи рыжие или золотисто-коричневые. Малыши же всегда гораздо ярче родителей», — рассказывали ранее в Новосибирском зоопарке.



С завтрашнего дня зоопарк поменяет режим работы: у посетителей станет на час больше времени, чтобы посмотреть на животных.

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