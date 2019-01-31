Хоккей: «Сибирь» уступила финской команде в тяжелейшем матче

Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу «Йокерита» из Хельсинки

Игроки «Сибири» боролись до последнего, но уступили соперникам в овертайме





Сегодня, 31 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Йокериту» из Хельсинки со счётом 3:4.







Первую шайбу в ворота хозяев финская команда забила уже на третьей минуте игры. До конца первого периода счёт на табло так и не поменялся, несмотря на то что в середине двадцатиминутки хоккеисты «Сибири» оказались в большинстве: нападающего «Йокерита» Йессе Йоэнсуу удалили со льда на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.





Во втором периоде команды играли жёстко: хоккеисты «Сибири» заработали три удаления, «Йокерит» — одно. Ближе к концу периода, когда оба клуба снова были в полном составе, хозяевам льда удалось сравнять счёт: на 39-й минуте ворота соперников поразил нападающий «Сибири» Максим Казаков.





В третьем периоде каждая из команд забросила соперникам по две шайбы. В составе «Сибири» отличились Александр Логинов (на 44-й минуте) и Жильбер Брюле (на 51-й). Канадский легионер забил гол «Йокериту», когда соперники остались в меньшинстве из-за очередного удаления Йессе Йоэнсуу. После этого тренер финской команды запросил видеопросмотр голевого момента, чтобы проверить, не было ли блокировки вратаря.





«Блокировки вратаря нет, хороший гол!» — отмечается в онлайн-трансляции матча на сайте ХК «Сибирь».





После завершения третьей двадцатиминутки счёт оставался равным — 3:3. Исход матча решился в дополнительное время.





«В тяжелейшем матче с "Йокеритом" наша команда проигрывает в овертайме 3:4, записывая на свой счёт еще один балл! Спасибо за поддержку всем, кто болел сегодня за нас!» — сообщается в сообществе хоккейного клуба «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».









В прошлый раз новосибирская команда встречалась с «Йокеритом» 3 января — тогда сибиряки также потерпели поражение.





Сейчас «Сибирь» занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведёт в субботу, 2 февраля, на домашнем льду против СКА из Санкт-Петербурга.