Обросли долгами: новосибирцы стали чаще брать автокредиты

В прошлом году они заняли у банков деньги на покупку 8 тысяч машин

В Новосибирской области рынок автокредитования вырос за год почти на 10%





Жители Новосибирской области увлеклись покупкой машин в кредит: в 2018 году они несколько тысяч раз взяли в банках деньги на эти цели.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на исследование, проведённое совместно с аналитическим агентством «Автостат».







По данным аналитиков, за весь прошлый год банки выдали в Новосибирской области 8740 автокредитов. Это на 9,9% больше, чем в 2017 году.







Вырос рынок автокредитования и по России в целом. В общей сложности в 2018 году россияне купили в кредит 801,3 тысячи машин — на 10,7% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, количество выданных автокредитов почти достигло показателей «докризисного» 2014 года, когда россияне заняли деньги у банков на покупку 823,4 тысячи машин, подсчитали аналитики.







«Следует <…> отметить, что продолжает расти выдача кредитов на автомобили с пробегом. По информации аналитического агентства "Автостат", полученной от 15 ведущих "автокредитных" банков, за исключением большинства кэптивных, кредиты на автомобили с пробегом составляют до 23% от общего количества автокредитов, выданных в прошлом году», — отмечают авторы исследования.







При этом, по словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, во втором полугодии продажи машин на российском рынке росли менее интенсивно, чем в первом.







«Одной из причин снижения темпов рыночного роста является сокращение объемов господдержки льготного кредитования. При этом, несмотря на замедление темпов роста выдачи автокредитов, их доля в структуре продаж остается весьма значительной. Иными словами, роль кредитования в автомобильной отрасли по-прежнему велика», — резюмировал Сергей Удалов.







Ранее в «Автостате» выяснили, что за весь прошлый год новосибирцы купили больше 17 тысяч новых легковых машин. По сравнению с 2017 годом их продажи выросли на 16,9%.

