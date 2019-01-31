Туман вторые сутки мешает новосибирцам улететь из Якутии

Сейчас задерживается вылет двух рейсов

Вылет одного из рейсов в Новосибирск задерживается больше чем на сутки, второй самолёт должен был приземлиться в Толмачёво сегодня утром
Вылет одного из рейсов в Новосибирск задерживается больше чем на сутки, второй самолёт должен был приземлиться в Толмачёво сегодня утром


Новосибирцы вторые сутки не могут улететь из Якутска из-за неблагоприятной погоды.


По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, сейчас задерживается прибытие из Якутска двух рейсов № 3244 авиакомпаний S7 Airlines и «Глобус». 


Один из них должен был прилететь в Новосибирск ещё в среду, 30 января, в 12:35 — сейчас расчётное время его прибытия перенесено на 22:21 сегодняшнего дня. 


Второй рейс должен был приземлиться в Новосибирске сегодня, 31 января, в 12:35, но пока, по предварительным данным, сможет прилететь в Толмачёво не раньше чем в 4:25 1 февраля.


«По метеоусловиям <…> аэропорта Якутска», — объяснили задержку прибытия рейсов в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


По данным на сайте аэропорта Якутска, ни тот, ни другой рейс пока не вылетели. Сейчас в Якутске туманно, а температура держится на уровне –44 градусов.


В пресс-службе группы компаний S7 корреспонденту подтвердили задержку по метеоусловиям, уточнив, что проблема в тумане.


В середине января самолёт авиакомпании «Глобус», вылетевший из Новосибирска, не смог приземлиться в аэропорту Якутска из-за тумана — из-за плохой видимости экипаж предпочёл уйти на запасной аэродром.

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