Туман вторые сутки мешает новосибирцам улететь из Якутии

Вылет одного из рейсов в Новосибирск задерживается больше чем на сутки, второй самолёт должен был приземлиться в Толмачёво сегодня утром





Новосибирцы вторые сутки не могут улететь из Якутска из-за неблагоприятной погоды.







По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, сейчас задерживается прибытие из Якутска двух рейсов № 3244 авиакомпаний S7 Airlines и «Глобус».





Один из них должен был прилететь в Новосибирск ещё в среду, 30 января, в 12:35 — сейчас расчётное время его прибытия перенесено на 22:21 сегодняшнего дня.





Второй рейс должен был приземлиться в Новосибирске сегодня, 31 января, в 12:35, но пока, по предварительным данным, сможет прилететь в Толмачёво не раньше чем в 4:25 1 февраля.







«По метеоусловиям <…> аэропорта Якутска», — объяснили задержку прибытия рейсов в пресс-службе аэропорта Толмачёво.







По данным на сайте аэропорта Якутска, ни тот, ни другой рейс пока не вылетели. Сейчас в Якутске туманно, а температура держится на уровне –44 градусов.







В пресс-службе группы компаний S7 корреспонденту подтвердили задержку по метеоусловиям, уточнив, что проблема в тумане.







В середине января самолёт авиакомпании «Глобус», вылетевший из Новосибирска, не смог приземлиться в аэропорту Якутска из-за тумана — из-за плохой видимости экипаж предпочёл уйти на запасной аэродром.

