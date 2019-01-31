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Побоялись замёрзнуть на трассах: на автовокзале отменили почти сто рейсов на десять дней вперёд

НГС публикует список отменённых поездок

В морозные дни отменяют десятки междугородних маршрутов
В морозные дни отменяют десятки междугородних маршрутов


Новосибирский автовокзал сообщил об отмене нескольких междугородних рейсов из-за морозов — перевозчики отказались ехать из-за вероятности сломаться на трассе. 


«Не все перевозчики уверены в своих машинах, — объяснил отмену рейсов директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Руководители предприятий опасаются, что будет очень низкая температура, поэтому опасаются ехать». Кроме того, отметил он, некоторые перевозчики отменили часть рейсов из-за отсутствия пассажиров в эти дни. 


По его словам, это примерно 10% от общего количества рейсов. Он рекомендовал пассажирам, которые собираются в поездки в ближайшие дни, уточнять информацию о рейсах на сайте или в справочной автовокзала. 


По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура понизится до –41 градуса


В администрации автовокзала уточнили список отменённых рейсов по датам:


1 февраля


07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Толмачево АП — Новокузнецк 711

07:40 Новосибирск — Краснозёрское

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

11:15 Новосибирск — Чемал

11:30 Новосибирск — Яровое

15:30 Новосибирск — Томск

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:50 Новосибирск — Томск

19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск

20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал

21:50 Новосибирск — Михайловский 932

22:15 Новосибирск — Чемал

01:25 Горно-Алтайск — Томск 


2 февраля


01:25 Горно-Алтайск — Томск 784

00:30 Томск — Горно-Алтайск 784

03:50 Толмачево АП — Томск

07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Толмачево АП — Новокузнецк 711

07:40 Новосибирск — Краснозёрское

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

16:20 Белокуриха — Томск 783

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:00 Новосибирск — Благовещенка пгт 878

10:30 Новосибирск — Кемерово

11:15 Новосибирск — Чемал

11:30 Новосибирск — Яровое

11:40 Новосибирск — Половинное с. 540

15:30 Новосибирск — Томск

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:10 Новосибирск — Бийск 889

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617

21:50 Новосибирск — Михайловский 932


3 февраля


03:50 Толмачево АП — Томск

07:00 Новосибирск — Барнаул

07:40 Новосибирск — Краснозёрское

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

13:30 Томск — Белокуриха 783

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

11:30 Новосибирск — Яровое

15:30 Новосибирск — Томск

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

19:00 Новосибирск — Горно-Алтайск 914

19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск

20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал

21:50 Новосибирск — Михайловский 932


4 февраля


03:50 Толмачево АП — Томск

07:00 Новосибирск — Барнаул

07:40 Новосибирск — Краснозёрское

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

15:30 Новосибирск — Томск

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:10 Новосибирск — Бийск 889

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617

20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал

21:50 Новосибирск — Михайловский 932


5 февраля


03:50 Толмачево АП — Томск

07:00 Новосибирск — Барнаул

07:40 Новосибирск — Краснозёрское

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

15:30 Новосибирск — Томск

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук

18:10 Новосибирск — Бийск 889

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

19:00 Новосибирск — Горно-Алтайск 914

19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск

20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал


6 февраля


03:50 Толмачево АП — Томск

07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:10 Новосибирск — Бийск 889

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617

19:30 Новосибирск — Караганда


7 февраля


07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525


8 февраля


07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525


9 февраля


07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово

16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525


10 февраля


07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово

09:40 Новосибирск — Юрга 572

10:30 Новосибирск — Кемерово


Из-за приближающихся морозов дорожные службы перешли на усиленный режим работы

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