Побоялись замёрзнуть на трассах: на автовокзале отменили почти сто рейсов на десять дней вперёд

В морозные дни отменяют десятки междугородних маршрутов





Новосибирский автовокзал сообщил об отмене нескольких междугородних рейсов из-за морозов — перевозчики отказались ехать из-за вероятности сломаться на трассе.







«Не все перевозчики уверены в своих машинах, — объяснил отмену рейсов директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Руководители предприятий опасаются, что будет очень низкая температура, поэтому опасаются ехать». Кроме того, отметил он, некоторые перевозчики отменили часть рейсов из-за отсутствия пассажиров в эти дни.





По его словам, это примерно 10% от общего количества рейсов. Он рекомендовал пассажирам, которые собираются в поездки в ближайшие дни, уточнять информацию о рейсах на сайте или в справочной автовокзала.





По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура понизится до –41 градуса.





В администрации автовокзала уточнили список отменённых рейсов по датам:







1 февраля





07:00 Новосибирск — Барнаул

08:20 Толмачево АП — Новокузнецк 711



07:40 Новосибирск — Краснозёрское



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул



08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



11:15 Новосибирск — Чемал



11:30 Новосибирск — Яровое



15:30 Новосибирск — Томск



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:50 Новосибирск — Томск



19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск



20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал



21:50 Новосибирск — Михайловский 932



22:15 Новосибирск — Чемал

01:25 Горно-Алтайск — Томск





2 февраля





01:25 Горно-Алтайск — Томск 784

00:30 Томск — Горно-Алтайск 784



03:50 Толмачево АП — Томск



07:00 Новосибирск — Барнаул



08:20 Толмачево АП — Новокузнецк 711



07:40 Новосибирск — Краснозёрское



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

16:20 Белокуриха — Томск 783



08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:00 Новосибирск — Благовещенка пгт 878



10:30 Новосибирск — Кемерово



11:15 Новосибирск — Чемал



11:30 Новосибирск — Яровое



11:40 Новосибирск — Половинное с. 540



15:30 Новосибирск — Томск



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:10 Новосибирск — Бийск 889



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617



21:50 Новосибирск — Михайловский 932







3 февраля





03:50 Толмачево АП — Томск



07:00 Новосибирск — Барнаул



07:40 Новосибирск — Краснозёрское



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

13:30 Томск — Белокуриха 783



08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



11:30 Новосибирск — Яровое



15:30 Новосибирск — Томск



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



19:00 Новосибирск — Горно-Алтайск 914



19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск



20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал



21:50 Новосибирск — Михайловский 932







4 февраля





03:50 Толмачево АП — Томск



07:00 Новосибирск — Барнаул



07:40 Новосибирск — Краснозёрское



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



15:30 Новосибирск — Томск



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:10 Новосибирск — Бийск 889



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617



20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал



21:50 Новосибирск — Михайловский 932







5 февраля





03:50 Толмачево АП — Томск



07:00 Новосибирск — Барнаул



07:40 Новосибирск — Краснозёрское



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



15:30 Новосибирск — Томск



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук



18:10 Новосибирск — Бийск 889



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



19:00 Новосибирск — Горно-Алтайск 914



19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск



20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал







6 февраля





03:50 Толмачево АП — Томск

07:00 Новосибирск — Барнаул



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525

18:10 Новосибирск — Бийск 889

18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617



19:30 Новосибирск — Караганда







7 февраля





07:00 Новосибирск — Барнаул



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525







8 февраля





07:00 Новосибирск — Барнаул



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525







9 февраля





07:00 Новосибирск — Барнаул



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово



16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525



18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525







10 февраля





07:00 Новосибирск — Барнаул



08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул

08:30 Новосибирск — Кемерово



09:40 Новосибирск — Юрга 572



10:30 Новосибирск — Кемерово





Из-за приближающихся морозов дорожные службы перешли на усиленный режим работы.