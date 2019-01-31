Побоялись замёрзнуть на трассах: на автовокзале отменили почти сто рейсов на десять дней вперёд
НГС публикует список отменённых поездок
Новосибирский автовокзал сообщил об отмене нескольких междугородних рейсов из-за морозов — перевозчики отказались ехать из-за вероятности сломаться на трассе.
«Не все перевозчики уверены в своих машинах, — объяснил отмену рейсов директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — Руководители предприятий опасаются, что будет очень низкая температура, поэтому опасаются ехать». Кроме того, отметил он, некоторые перевозчики отменили часть рейсов из-за отсутствия пассажиров в эти дни.
По его словам, это примерно 10% от общего количества рейсов. Он рекомендовал пассажирам, которые собираются в поездки в ближайшие дни, уточнять информацию о рейсах на сайте или в справочной автовокзала.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура понизится до –41 градуса.
В администрации автовокзала уточнили список отменённых рейсов по датам:
1 февраля
07:00 Новосибирск — Барнаул
08:20 Толмачево АП — Новокузнецк 711
07:40 Новосибирск — Краснозёрское
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
11:15 Новосибирск — Чемал
11:30 Новосибирск — Яровое
15:30 Новосибирск — Томск
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:50 Новосибирск — Томск
19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск
20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал
21:50 Новосибирск — Михайловский 932
22:15 Новосибирск — Чемал
01:25 Горно-Алтайск — Томск
2 февраля
01:25 Горно-Алтайск — Томск 784
00:30 Томск — Горно-Алтайск 784
03:50 Толмачево АП — Томск
07:00 Новосибирск — Барнаул
08:20 Толмачево АП — Новокузнецк 711
07:40 Новосибирск — Краснозёрское
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
16:20 Белокуриха — Томск 783
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:00 Новосибирск — Благовещенка пгт 878
10:30 Новосибирск — Кемерово
11:15 Новосибирск — Чемал
11:30 Новосибирск — Яровое
11:40 Новосибирск — Половинное с. 540
15:30 Новосибирск — Томск
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:10 Новосибирск — Бийск 889
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617
21:50 Новосибирск — Михайловский 932
3 февраля
03:50 Толмачево АП — Томск
07:00 Новосибирск — Барнаул
07:40 Новосибирск — Краснозёрское
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
13:30 Томск — Белокуриха 783
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
11:30 Новосибирск — Яровое
15:30 Новосибирск — Томск
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
19:00 Новосибирск — Горно-Алтайск 914
19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск
20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал
21:50 Новосибирск — Михайловский 932
4 февраля
03:50 Толмачево АП — Томск
07:00 Новосибирск — Барнаул
07:40 Новосибирск — Краснозёрское
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
15:30 Новосибирск — Томск
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:10 Новосибирск — Бийск 889
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617
20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал
21:50 Новосибирск — Михайловский 932
5 февраля
03:50 Толмачево АП — Томск
07:00 Новосибирск — Барнаул
07:40 Новосибирск — Краснозёрское
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
15:30 Новосибирск — Томск
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:00 Новосибирск — Павлодар, Казахстан ч/з Карасук
18:10 Новосибирск — Бийск 889
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
19:00 Новосибирск — Горно-Алтайск 914
19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск
20:40 Толмачево АП — Кемерово через ж/д вокзал
6 февраля
03:50 Толмачево АП — Томск
07:00 Новосибирск — Барнаул
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:10 Новосибирск — Бийск 889
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617
19:30 Новосибирск — Караганда
7 февраля
07:00 Новосибирск — Барнаул
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
8 февраля
07:00 Новосибирск — Барнаул
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
9 февраля
07:00 Новосибирск — Барнаул
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
16:00 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
18:10 Новосибирск — Ордынское п. АВ 525
10 февраля
07:00 Новосибирск — Барнаул
08:20 Новосибирск ж/д вокзал-главный, КДП — Барнаул
08:30 Новосибирск — Кемерово
09:40 Новосибирск — Юрга 572
10:30 Новосибирск — Кемерово
Из-за приближающихся морозов дорожные службы перешли на усиленный режим работы.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова