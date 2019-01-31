Некому жезлом махать: ГИБДД позвала мужчин и женщин с мужским характером работать за 40 тысяч

Им обещают путёвки в санатории МВД и ранний выход на пенсию

Чтобы поступить на службу в ГИБДД, нужны водительские права и безупречное здоровье
Чтобы поступить на службу в ГИБДД, нужны водительские права и безупречное здоровье


Новосибирцев позвали работать в ГИБДД за зарплату до 40 тысяч рублей.


«В основном требуются сотрудники дорожно-патрульной службы. <…> По количеству вакансий мы не можем цифру распространять, но их достаточно. <…> Всем хватит места, кто пожелает связать свою судьбу с дорожно-патрульной службой», — рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Он пояснил, что основная часть вакансий открыта в Новосибирске. В частности, на работу сотрудников приглашает полк дорожно-патрульной службы УМВД России по Новосибирску. Число вакансий меняется каждый день, в том числе потому, что автоинспекторы уходят на пенсию.


В ГИБДД уточнили, что берут на службу граждан России не старше 35 лет с водительскими правами и образованием не ниже среднего, которые отслужили в армии или признаны годными к военной службе. 


В качестве кандидатов автоинспекция может рассмотреть не только мужчин, но и «женщин с мужским характером», отметил Константин Шкабарня.


Поступившим на службу в автоинспекцию обещают зарплату в 35–40 тысяч рублей, путёвки в санатории и дома отдыха МВД в Анапе, Сочи, Крыму и Подмосковье. Также сотрудники ГИБДД имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха по России и могут пораньше выйти на пенсию по выслуге лет.


Перед приёмом на службу в ГИБДД сотрудник должен будет пройти профессиональную подготовку — она длится несколько месяцев, уточнил Константин Шкабарня.


«По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 232–22–97, 232–13–23, 232–60–04», — добавили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.


Ранее аналитики сайта Зарплата.ру устроили опрос среди жителей Новосибирска и выяснили, что 65% из них рассчитывают на повышение зарплаты в 2019 году.

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