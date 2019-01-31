Сибирячка снялась в сериале на ТНТ и рассказала о съёмках «Улицы»

Съёмки в сериале напоминали Кристине Александровой о Новосибирске

Кристина Александрова играла в сериале роль парикмахера Екатерины
Кристина Александрова играла в сериале роль парикмахера Екатерины


Уроженка Новосибирска Кристина Александрова — актриса комедийного сериала «Улица» на ТНТ — рассказала корреспонденту НГС о своей работе над картиной и воспоминаниях о городе. Некоторые сюжеты «Улицы» напоминали ей жизнь в Новосибирске.


Кристина играла одну из главных ролей — парикмахера Екатерины, которая не окончила школу из-за отношений со своим учителем. В сериале рассказывается про жителей одной из улиц спального района Москвы. Премьера сериала состоялась 2 октября 2017 года. Сериал состоит из трёх сезонов и 180 серий. Съёмки закончились 28 декабря 2018 года. На следующей неделе, 4 февраля, на канале «ТНТ4» состоится режиссёрская премьера сериала.


«[Для меня] это больше чем сериал, целая жизнь. Он мне принёс близких людей, с которыми нас связывают дружеские отношения. <...> Мы помогали [с актёрами] друг другу, чем могли — в результате учились и росли все вместе», — написала Кристина Александрова корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте».


Девушка уточнила, что она уехала из Новосибирска, когда была ещё ребёнком. 


«В 12 лет я переехала в Москву. С особым трепетом возвращаюсь в Новосибирск, там родные, друзья. Люблю этот город — летом и зимой там особенно красиво. 


Я жила на улице Дениса Давыдова, это очень тихий и скромный район. Рядом сосновый бор, парки. Двор у нас был очень дружный и весёлый. Зимой заливали горку прям рядом с подъездом и катались все вместе», — вспоминает актриса.


По словам Кристины Александровой, во время съёмок сериала некоторые ситуации вызывали воспоминания о Новосибирске. 


«[Они] очень чётко описывают жизнь моего района. Аптекарь со странностями, <...> куча детворы с бабушками, которые рассказывали последние новости обо всём и всех», — рассказала Кристина Александрова.


Жительница Бердска Полина Морозова снялась в китайском сериале и осталась работать в этой стране — в сериале сибирячка исполнила роль туристки Кристины, которая приехала в провинцию Сычуань для знакомства с культурой страны.

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