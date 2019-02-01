В Новосибирске начали продавать новую «Ладу Весту» за миллион рублей

Новая LADA Vesta Sport получила мощный мотор и заниженный клиренс

Vesta Sport — самая дорогая LADA
Vesta Sport — самая дорогая LADA


Сегодня, 1 февраля, в Новосибирске официально начали принимать заказы на новую модель «АВТОВАЗа» LADA Vesta Sport. Это самая дорогая LADA, а цены на машину этой марки впервые преодолели отметку в 1 миллион рублей.


«Мы стоим в производстве, наши машины будут в течение месяца. Под заказ пока, предоплата оставляется, составляется набор характеристик, которые нужны, мы передаём на завод», — сообщила Анна Любарская, руководитель отдела маркетинга и рекламы официального дилера марки в Новосибирске «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК». 


Машина разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды
Машина разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды


От обычной «Весты» новая модель отличается спортивным обвесом, увеличенной колеей, усиленными тормозами, иными настройками подвески. На автомобиле установлены 17-дюймовые колесные диски, клиренс занижен на 3,1 сантиметра до 14,7 сантиметра. 


1,8-литровый мотор модернизирован — его мощность увеличена до 145 л.с. С механической коробкой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды. Цена LADA Vesta Sport — от 1 009 900 рублей. Если докупить мультимедийную систему с навигацией, камеру заднего вида и обогрев лобового стекла, цена машины составит 1 045 900 рублей.


Ранее НГС сообщал о выпуске нового представительского седана KIA K900, который стоит вдвое дешевле своих немецких конкурентов.  

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