Суд отменил аренду участка под музыкальную школу в Академгородке

По словам Натальи Пинус, власти вернутся к проекту музыкальной школы 2014 года, но его придётся корректировать





Арбитражный суд 31 января признал сделку между Управлением Росимущества в Новосибирской области и компанией «Роснефтегазстрой-Академинвест» ничтожной — сообщение появилось в картотеке арбитражных дел.







Иск с требованием признать сделку ничтожной в октябре прошлого года подала мэрия Новосибирска. Согласно материалам дела, основанием для иска стало то, что участок за год до передачи застройщику был зарезервирован муниципалитетом до июня 2019 года, а строительство на нём было ограничено.







По словам присутствовавшей на заседании суда депутата горсовета Натальи Пинус, сейчас рассматривается вопрос передачи участка в муниципалитет, после чего городские власти будут решать вопрос с корректировкой проекта музыкальной школы, разработанного в 2014 году.







— Регион по-прежнему говорит, что они готовы предоставить финансирование на строительство этой школы, как только будет решён вопрос с арендатором. Сейчас обсуждается вопрос, будет школа строиться муниципалитетом на субсидию из региона или же это будет региональный объект, — пояснила депутат.







Между тем в компании «Роснефтегазстрой-Академинвест» заявили о готовности опротестовать решение арбитража. Как объяснил в разговоре с корреспондентом НГС юрист компании Андрей Барш, участок застройщик получил по результатам аукциона, который был проведён по решению Советского районного суда.







— Получается, что районный суд, по мнению мэрии и арбитражного суда, обязал Росимущество заключить ничтожную сделку. <…> В этом, я считаю, нелогичность арбитражного суда, — заметил он.







Конфликт из-за участка разгорелся осенью прошлого года. В сентябре мэрия выдала компании разрешение на строительство, не найдя оснований для отказа, и застройщик начал работы по строительству здания музыкальной школы по адресу улица Терешковой, 12А. Уже в октябре арбитражный суд наложил на участок обременение.







Как поясняли тогда в «Роснефтегазстрой-Академинвесте», здание площадью 1,2 тысячи кв. м должно было стать первым этапом строительства, а после завершения оно вместе с участком должно было быть передано муниципалитету.

