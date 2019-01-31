Уже замерзаем: к Новосибирску приближаются 40-градусные морозы

Синоптики считают, что первая декада февраля будет холоднее климатической нормы на 8–10 градусов





К Новосибирску приближаются 40-градусные морозы: волна резкого холода накроет город уже в ближайшую ночь.







«Похолодание развивается. <…> Арктический антициклон за холодным фронтом <…> спускается к югу. Мы полагаем, что в ближайшие сутки, начиная с ночи, он будет занимать большую часть Томской области, Новосибирской области и северных частей Алтайского края и Кемеровской области», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, уже сегодня вечером температура в Новосибирске понизится до –27 градусов.





В ближайшую ночь, согласно прогнозу, в тёплой части города будет около –35, в пригороде столбик термометра может опуститься до –41 градуса.





Днём в пятницу, 1 февраля, температура будет на уровне –34 градусов.







По информации Ренада Ягудина, в субботу, 2 февраля, холодный арктический антициклон займёт почти всю территорию юго-востока Западной Сибири. В Новосибирске ожидается ночью около –40 градусов, днём — в пределах –28.







«Некоторое ослабление морозов произойдёт 3-го числа в связи с движением циклонических возмущений на атмосферном фронте из районов Северного Казахстана», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.







Ночная температура в городе в воскресенье будет на уровне –30 градусов, дневная — в пределах –22. При этом могут возобновиться осадки, но снегопады будут небольшими.







Новая волна аномального холода придёт в Новосибирскую область после 4 февраля, полагают синоптики. «Первая декада [февраля], похоже, будет ниже климатической нормы по температурному режиму в Новосибирской области на 8–10 градусов», — добавил Ренад Ягудин.







Из-за приближающихся морозов сибирские дорожники перешли на усиленный режим работы: они будут чаще патрулировать федеральные трассы, чтобы вовремя помочь замерзающим водителям. А новосибирские горнолыжные курорты предупредили о том, что из-за холодов закрываются на несколько дней — подъемники не будут работать до конца следующей недели.