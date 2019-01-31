Разогреют на совесть: из-за холодов коммунальщики поднимут температуру батарей

Температура в квартирах зависит и от сетевой воды, и от регулировки внутридомового теплового оборудования





Коммунальщики решили значительно повысить температуру в трубопроводах и батареях из-за наступающих 40-градусных морозов.





О значительном похолодании предупреждают синоптики — температура резко упадёт в конце сегодняшнего вечера.





«Диспетчеры новосибирского теплосетевого подразделения СГК перед понижением температуры наружного воздуха до пиковых минусовых температур





заблаговременно начали отдавать задания на плавное увеличение параметров сетевой воды для городских теплоэлектроцентралей.





Повышение температуры отпускаемой от ТЭЦ воды производится в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками для каждого теплоисточника. Максимальная температура воды в трубопроводах в ближайшие дни может достигать +130 градусов (в зависимости от зоны теплоснабжения)», — рассказали в пресс-службе СГК, отметив, что показатели будут выше, чем обычно, на 20 градусов.







Кроме того, специалисты СГК привели все подразделения в режим повышенной готовности.







«Перед морозами теплоэнергетики провели контрольные объезды теплотрасс в поисках парений или протеканий труб, организовали дополнительные осмотры оборудования, тепловых камер, центральных тепловых пунктов, зданий и сооружений. <...> На участках трубопроводов, где были выявлены дефекты, проведены ремонтные работы», — отметили в СГК.







Усилена координация всех подразделений: она выполняется через центральную диспетчерскую Новосибирской теплосетевой компании. Дежурство оперативных бригад и технического руководства предприятий будет осуществляться в круглосуточном режиме. Дополнительно отработаны действия на случай возникновения внештатных ситуаций.







«На всех ТЭЦ, локальных котельных обеспечен достаточный запас топлива. Пять аварийных бригад работают в круглосуточном режиме по всему городу, к морозам готовы техника и оборудование. Мы готовы к прохождению столь длительных морозов», — прокомментировал советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании Егор Шавшин.







В компании подчеркнули, что температура воздуха в квартирах зависит как от температуры сетевой воды, так и от регулировки внутридомового теплосетевого оборудования, за которое отвечает жилищная организация. При недостаточно теплых батареях и прохладной горячей воде необходимо обращаться в аварийные службы управляющей компании или ТСЖ.