Видео: сбежавшая собака провалилась в глубокую яму на Ватутина — на помощь приехали спасатели

Дворняжка из приюта застряла в заброшенном погребе

На операцию по спасению собаки у сотрудников МАСС ушло 35 минут
На операцию по спасению собаки у сотрудников МАСС ушло 35 минут


Сегодня утром, 31 января, новосибирские спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась в заброшенный погреб в Кировском районе.


«В 8:45 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы позвонила женщина и попросила оказать помощь и достать собаку, упавшую в заброшенный погреб в одном из дворов на улице Ватутина», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).


В МАСС пояснили, что прибывших на место спасателей встретили две женщины. Они сообщили, что занимаются брошенными животными и у них есть приют. Один из питомцев приюта и провалился в яму.


Спасатели нашли погреб с упавшей собакой. «Высота ямы была небольшая — около двух метров. С помощью лестницы один из спасателей спустился в яму и вытащил животное на поверхность», — описали ситуацию в аварийно-спасательной службе.


Собаку спасатель передал представительницам приюта. После этого сотрудники МАСС огородили опасный участок сигнальной лентой. К 9:20 работа была закончена, добавили спасатели.



В прошлом году новосибирских спасателей позвали достать провалившуюся собаку из глубокой ямы на улице Лобачевского. Оказалось, что вместе с псом в яме сидит ещё и коза.

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