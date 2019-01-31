Видео: сбежавшая собака провалилась в глубокую яму на Ватутина — на помощь приехали спасатели
Дворняжка из приюта застряла в заброшенном погребе
Сегодня утром, 31 января, новосибирские спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась в заброшенный погреб в Кировском районе.
«В 8:45 на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы позвонила женщина и попросила оказать помощь и достать собаку, упавшую в заброшенный погреб в одном из дворов на улице Ватутина», — рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).
В МАСС пояснили, что прибывших на место спасателей встретили две женщины. Они сообщили, что занимаются брошенными животными и у них есть приют. Один из питомцев приюта и провалился в яму.
Спасатели нашли погреб с упавшей собакой. «Высота ямы была небольшая — около двух метров. С помощью лестницы один из спасателей спустился в яму и вытащил животное на поверхность», — описали ситуацию в аварийно-спасательной службе.
Собаку спасатель передал представительницам приюта. После этого сотрудники МАСС огородили опасный участок сигнальной лентой. К 9:20 работа была закончена, добавили спасатели.
В прошлом году новосибирских спасателей позвали достать провалившуюся собаку из глубокой ямы на улице Лобачевского. Оказалось, что вместе с псом в яме сидит ещё и коза.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС
Видео vk.com/mass54