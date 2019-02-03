Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку
Рассказываем, как в стране проходит волна протеста против «мусорной» реформы
Жители России выходят на улицы, чтобы выразить протест «мусорной реформе». Активисты выступают против высоких тарифов и за грамотную политику в сфере обращения с отходами. Митинги проходят в более чем 25 регионах страны. Самое важное мы собираем в режиме онлайн.
К волне протеста присоединяется Ярославль, для него тема мусора тоже болезненна: власти города недавно подписали соглашение с Москвой, что отходы из столицы будут перевозить к ним.
Следите за тем, как проходит акция протеста вместе с 76.RU.
Коллеги из 29.RU рассказывают, что перед началом митинга пришлось расчищать площадь — снегу навалило по колено. Сейчас из колонок со сцены поет Цой «Следи за собой, будь осторожен», за порядком следит полиция.
Самый массовый митинг — в Архангельске. Собралось не меньше двух тысяч человек. На мосту рядом образовалась пробка — местные говорят, что такого не бывает даже в рабочие дни.
Следите за митингом в Екатеринбурге вместе с E1.RU.
А это первые кадры из Екатеринбурга: здесь готовятся митинговать на площади Обороны.
К митингу готовится Архангельск. Ситуация в этом городе самая критическая: сюда свозят мусор из столиц. До начала акции несколько минут.
В Тюмени начинается второй мусорный митинг.
В Челябинске акция проходит в центре города, в сквере Андреевского. Собрались не более 50 человек — в основном активисты от КПРФ и из экологических сообществ «Челябинск, дыши» и «Стоп ГОК». Каждый принёс свои лозунги, рассказывают коллеги из 74.RU.
В Новосибирске митинг прошел буквально за полчаса. На согласованную акцию на Красном проспекте было заявлено 15 человек, пришли 10.
Пока что самый активный митинг проходит в Котласе (Архангельская область): по оценкам организаторов, против мусора выступают более тысячи человек.
На минуточку вернемся в Красноярск, который митинговал в -38 градусов. Активисты выдвинули резолюцию властям края, потребовав признать территорию местного алюминиевого завода зоной экологического бедствия, а также решить вопрос по строительству ядерного могильника.
На митинге было около 50 человек.
В Тюмени завершился первый мусорный митинг, на очереди второй — на этот раз его организовывают КПРФ. Пикетировать против мусорной реформы они будут два часа. В эти минуты собирается митинговать Челябинск.
Не все города сегодня участвуют в мусорном протесте. В стороне остались Пермь, Ростов-на-Дону, Курган. Самара отмитинговала неделю назад — сразу и против всего: повышение цен на продукты, рост тарифов ЖКХ, пенсионная реформа, мусорная реформа и даже против передачи Курильских островов Японии.
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами работает с 1 января: регионам назначают операторов, которые будут забирать мусор из баков, перерабатывать и утилизировать на полигонах. Из-за этого кардинально меняется тарифная политика.
Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю «мусорную» реформу отложили до 1 января 2022 года: утилизировать отходы в границах городов невозможно, посчитали власти.
Напомним, из-за чего митингует страна:
- непрозрачные, завышенные тарифы на сбор мусора;
- требование раздельного сбора отходов;
- поддержка Архангельской и других областей, которых заваливают или планируют завалить ТКО из Москвы и других регионов.
В Тюмени, кстати, тоже холодно, но ребята с 72.RU ведут горячий стрим.
Тюмень рапортует: на площади Борцов Революции все спокойно. На митинге присутствуют активисты экодвижения «Зеленый хоровод», представители ОНФ, КПРФ и сторонники Алексея Навального.
Вслед за Красноярском закончил протест Омск.
— На митинге было около сотни человек. Может быть, даже больше, потому что потом присоединились другие неравнодушные жители города, — рассказала организатор Анастасия Пономарева.
В Тюмени запланированы сразу два согласованных митинга: люди не согласны с тарифами на вывоз мусора. В Тюменской области платят по 139,06 рубля с человека, многие считают, что тариф завышен. Для сравнения: в Красноярске — 79 рублей, в Омске — 131 рубль (но это еще не точно).
К митингующим присоединяется Тюмень. Стримят коллеги с 72.RU.
Красноярск закончил митинговать: обещанный организаторами двухчасовой митинг из-за морозов прошел за полчаса. На нем присутствовали около 50 человек. Участники представили резолюцию. Коротко в ней:
- общественники требуют признать реформу несостоятельной;
- требуют создать межведомственную группу для оперативного реагирования на внештатные ситуации в мусорной реформы;
- провести всестороннее изучение тарификации, вывоза, переработки и обеззараживания мусора;
- наложить мораторий на изменение границ мусорных полигонов;
- провести проверку мусоросортировочных полигонов;
- запретить строительство ядерного могильника.
Волна «мусорных» митингов началась с Архангельска, где местные активисты протестуют против строительства полигона в Шиесе и доставки в регион московских ТКО. 2 декабря архангельские защитники вышли на улицу с требованием отправить в отставку губернатора Игоря Орлова. Они также требовали начать раздельный сбор мусора с его последующей глубокой переработкой.
Другие города, в которых люди против высоких тарифов на сбор мусора, присоединились к акции.
В Омске, кстати, тоже тридцатиградусные морозы. Но участников это не останавливает.
Митинг в Омске проходит на площади у СКК имени Блинова. По словам организаторов, они выступают за ликвидацию свалок и мусорных полигонов, за раздельный сбор и переработку мусора, а также против уничтожения лесов страны.
К протестующему Красноярску присоединился Омск. Смотрите стрим наших коллег NGS55.RU.
В Красноярске это уже второй антимусорный митинг. Первый был в декабре прошлого года, до того, как утвердили тарифы по вывозу мусора. Протестующие требуют отложить реализацию реформы, по их мнению, край не готов: мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов нет, а с жителей требуют деньги, не имея возможности оказать услугу. В начале года общественники поговорить с мэром и даже осадили здание мэрии, но Сергей Еремин своим присутствием противников мусорного коллапса не почтил.
Позже активисты решили отправлять красноярским депутатам Госдумы посылки с местным мусором.
Несколько минут назад митинг начался в Красноярске. Протестовать против мусора сибирякам сегодня непросто: на улице -38 (!!!) градусов. Трансляцию ведут наши коллеги с портала NGS24.RU.
В России начался единый день протеста: серия митингов «Россия — не помойка!» проходят в десятках регионов. Корреспонденты Сети городских порталов находятся в Новосибирске, Архангельске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах, они будут сообщать самое важное и интересное.
Фото: Наталья Ермакова/NGS24.RU, Александр Зубов/NGS55.RU, Артур Галиев/72.RU, 63.RU, Александр Лобов/72.RU, Антон Нелидов/NGS.RU? Илья Бархатов/74.RU, Кристина Полевая/29.RU, Максим Воробьев/E1.RU