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Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку

Рассказываем, как в стране проходит волна протеста против «мусорной» реформы

Трансляция обновляется
Неравнодушные к мусорным проблемам граждане вышли на митинги в разных городах России
Неравнодушные к мусорным проблемам граждане вышли на митинги в разных городах России


Жители России выходят на улицы, чтобы выразить протест «мусорной реформе». Активисты выступают против высоких тарифов и за грамотную политику в сфере обращения с отходами. Митинги проходят в более чем 25 регионах страны. Самое важное мы собираем в режиме онлайн.



К волне протеста присоединяется Ярославль, для него тема мусора тоже болезненна: власти города недавно подписали соглашение с Москвой, что отходы из столицы будут перевозить к ним.


Следите за тем, как проходит акция протеста вместе с 76.RU.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



Коллеги из 29.RU рассказывают, что перед началом митинга пришлось расчищать площадь — снегу навалило по колено. Сейчас из колонок со сцены поет Цой «Следи за собой, будь осторожен», за порядком следит полиция.




Самый массовый митинг — в Архангельске. Собралось не меньше двух тысяч человек. На мосту рядом образовалась пробка — местные говорят, что такого не бывает даже в рабочие дни.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



Следите за митингом в Екатеринбурге вместе с E1.RU.




А это первые кадры из Екатеринбурга: здесь готовятся митинговать на площади Обороны.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



К митингу готовится Архангельск. Ситуация в этом городе самая критическая: сюда свозят мусор из столиц. До начала акции несколько минут.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



В Тюмени начинается второй мусорный митинг.




В Челябинске акция проходит в центре города, в сквере Андреевского. Собрались не более 50 человек — в основном активисты от КПРФ и из экологических сообществ «Челябинск, дыши» и «Стоп ГОК». Каждый принёс свои лозунги, рассказывают коллеги из 74.RU.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



В Новосибирске митинг прошел буквально за полчаса. На согласованную акцию на Красном проспекте было заявлено 15 человек, пришли 10.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



Пока что самый активный митинг проходит в Котласе (Архангельская область): по оценкам организаторов, против мусора выступают более тысячи человек.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



На минуточку вернемся в Красноярск, который митинговал в -38 градусов. Активисты выдвинули резолюцию властям края, потребовав признать территорию местного алюминиевого завода зоной экологического бедствия, а также решить вопрос по строительству ядерного могильника.


На митинге было около 50 человек.



В Тюмени завершился первый мусорный митинг, на очереди второй — на этот раз его организовывают КПРФ. Пикетировать против мусорной реформы они будут два часа. В эти минуты собирается митинговать Челябинск.


«Диванные войска» поднялись на митинг в Тюмени
«Диванные войска» поднялись на митинг в Тюмени


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



Не все города сегодня участвуют в мусорном протесте. В стороне остались Пермь, Ростов-на-Дону, Курган. Самара отмитинговала неделю назад — сразу и против всего: повышение цен на продукты, рост тарифов ЖКХ, пенсионная реформа, мусорная реформа и даже против передачи Курильских островов Японии.


На самарский митинг, который состоялся неделю назад, пришли около 500 человек
На самарский митинг, который состоялся неделю назад, пришли около 500 человек



Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами работает с 1 января: регионам назначают операторов, которые будут забирать мусор из баков, перерабатывать и утилизировать на полигонах. Из-за этого кардинально меняется тарифная политика.


Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю «мусорную» реформу отложили до 1 января 2022 года: утилизировать отходы в границах городов невозможно, посчитали власти.



Напомним, из-за чего митингует страна:


  • непрозрачные, завышенные тарифы на сбор мусора;
  • требование раздельного сбора отходов;
  • поддержка Архангельской и других областей, которых заваливают или планируют завалить ТКО из Москвы и других регионов.



В Тюмени, кстати, тоже холодно, но ребята с 72.RU ведут горячий стрим.



Тюмень рапортует: на площади Борцов Революции все спокойно. На митинге присутствуют активисты экодвижения «Зеленый хоровод», представители ОНФ, КПРФ и сторонники Алексея Навального. 


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



Вслед за Красноярском закончил протест Омск.


— На митинге было около сотни человек. Может быть, даже больше, потому что потом присоединились другие неравнодушные жители города, — рассказала организатор Анастасия Пономарева.


Омичи с флагами митинговали чуть больше получаса в тридцатиградусный мороз
Омичи с флагами митинговали чуть больше получаса в тридцатиградусный мороз



В Тюмени запланированы сразу два согласованных митинга: люди не согласны с тарифами на вывоз мусора. В Тюменской области платят по 139,06 рубля с человека, многие считают, что тариф завышен. Для сравнения: в Красноярске — 79 рублей, в Омске — 131 рубль (но это еще не точно).



К митингующим присоединяется Тюмень. Стримят коллеги с 72.RU.




Красноярск закончил митинговать: обещанный организаторами двухчасовой митинг из-за морозов прошел за полчаса. На нем присутствовали около 50 человек. Участники представили резолюцию. Коротко в ней:


  • общественники требуют признать реформу несостоятельной;
  • требуют создать межведомственную группу для оперативного реагирования на внештатные ситуации в мусорной реформы;
  • провести всестороннее изучение тарификации, вывоза, переработки и обеззараживания мусора;
  • наложить мораторий на изменение границ мусорных полигонов;
  • провести проверку мусоросортировочных полигонов;
  • запретить строительство ядерного могильника.



Волна «мусорных» митингов началась с Архангельска, где местные активисты протестуют против строительства полигона в Шиесе и доставки в регион московских ТКО. 2 декабря архангельские защитники вышли на улицу с требованием отправить в отставку губернатора Игоря Орлова. Они также требовали начать раздельный сбор мусора с его последующей глубокой переработкой.


Другие города, в которых люди против высоких тарифов на сбор мусора, присоединились к акции.


Видео: организаторы Единого протеста



В Омске, кстати, тоже тридцатиградусные морозы. Но участников это не останавливает.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



Митинг в Омске проходит на площади у СКК имени Блинова. По словам организаторов, они выступают за ликвидацию свалок и мусорных полигонов, за раздельный сбор и переработку мусора, а также против уничтожения лесов страны.



К протестующему Красноярску присоединился Омск. Смотрите стрим наших коллег NGS55.RU.




В Красноярске это уже второй антимусорный митинг. Первый был в декабре прошлого года, до того, как утвердили тарифы по вывозу мусора. Протестующие требуют отложить реализацию реформы, по их мнению, край не готов: мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов нет, а с жителей требуют деньги, не имея возможности оказать услугу. В начале года общественники поговорить с мэром и даже осадили здание мэрии, но Сергей Еремин своим присутствием противников мусорного коллапса не почтил.


Позже активисты решили отправлять красноярским депутатам Госдумы посылки с местным мусором.



Несколько минут назад митинг начался в Красноярске. Протестовать против мусора сибирякам сегодня непросто: на улице -38 (!!!) градусов. Трансляцию ведут наши коллеги с портала NGS24.RU.


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку


Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку



В России начался единый день протеста: серия митингов «Россия — не помойка!» проходят в десятках регионов. Корреспонденты Сети городских порталов находятся в Новосибирске, Архангельске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах, они будут сообщать самое важное и интересное.


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