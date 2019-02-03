Мусорный ветер в России: «Диванные войска» встали в Тюмени, центр Архангельска превратился в пробку

Рассказываем, как в стране проходит волна протеста против «мусорной» реформы

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Неравнодушные к мусорным проблемам граждане вышли на митинги в разных городах России





Жители России выходят на улицы, чтобы выразить протест «мусорной реформе». Активисты выступают против высоких тарифов и за грамотную политику в сфере обращения с отходами. Митинги проходят в более чем 25 регионах страны. Самое важное мы собираем в режиме онлайн.





16:26





К волне протеста присоединяется Ярославль, для него тема мусора тоже болезненна: власти города недавно подписали соглашение с Москвой, что отходы из столицы будут перевозить к ним.





Следите за тем, как проходит акция протеста вместе с 76.RU.









16:22





Коллеги из 29.RU рассказывают, что перед началом митинга пришлось расчищать площадь — снегу навалило по колено. Сейчас из колонок со сцены поет Цой «Следи за собой, будь осторожен», за порядком следит полиция.









16:20





Самый массовый митинг — в Архангельске. Собралось не меньше двух тысяч человек. На мосту рядом образовалась пробка — местные говорят, что такого не бывает даже в рабочие дни.











16:13





Следите за митингом в Екатеринбурге вместе с E1.RU.









15:59





А это первые кадры из Екатеринбурга: здесь готовятся митинговать на площади Обороны.

















15:53





К митингу готовится Архангельск. Ситуация в этом городе самая критическая: сюда свозят мусор из столиц. До начала акции несколько минут.

















15:47





В Тюмени начинается второй мусорный митинг.









15:38





В Челябинске акция проходит в центре города, в сквере Андреевского. Собрались не более 50 человек — в основном активисты от КПРФ и из экологических сообществ «Челябинск, дыши» и «Стоп ГОК». Каждый принёс свои лозунги, рассказывают коллеги из 74.RU.

















15:34





В Новосибирске митинг прошел буквально за полчаса. На согласованную акцию на Красном проспекте было заявлено 15 человек, пришли 10.





















15:26





Пока что самый активный митинг проходит в Котласе (Архангельская область): по оценкам организаторов, против мусора выступают более тысячи человек.















15:23





На минуточку вернемся в Красноярск, который митинговал в -38 градусов. Активисты выдвинули резолюцию властям края, потребовав признать территорию местного алюминиевого завода зоной экологического бедствия, а также решить вопрос по строительству ядерного могильника.







На митинге было около 50 человек.





15:15





В Тюмени завершился первый мусорный митинг, на очереди второй — на этот раз его организовывают КПРФ. Пикетировать против мусорной реформы они будут два часа. В эти минуты собирается митинговать Челябинск.







«Диванные войска» поднялись на митинг в Тюмени













14:28





Не все города сегодня участвуют в мусорном протесте. В стороне остались Пермь, Ростов-на-Дону, Курган. Самара отмитинговала неделю назад — сразу и против всего: повышение цен на продукты, рост тарифов ЖКХ, пенсионная реформа, мусорная реформа и даже против передачи Курильских островов Японии.







На самарский митинг, который состоялся неделю назад, пришли около 500 человек





14:24





Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами работает с 1 января: регионам назначают операторов, которые будут забирать мусор из баков, перерабатывать и утилизировать на полигонах. Из-за этого кардинально меняется тарифная политика.







Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю «мусорную» реформу отложили до 1 января 2022 года: утилизировать отходы в границах городов невозможно, посчитали власти.





14:16





Напомним, из-за чего митингует страна:







непрозрачные, завышенные тарифы на сбор мусора;



требование раздельного сбора отходов;



поддержка Архангельской и других областей, которых заваливают или планируют завалить ТКО из Москвы и других регионов.





14:06





В Тюмени, кстати, тоже холодно, но ребята с 72.RU ведут горячий стрим.





14:05





Тюмень рапортует: на площади Борцов Революции все спокойно. На митинге присутствуют активисты экодвижения «Зеленый хоровод», представители ОНФ, КПРФ и сторонники Алексея Навального.













13:55





Вслед за Красноярском закончил протест Омск.





— На митинге было около сотни человек. Может быть, даже больше, потому что потом присоединились другие неравнодушные жители города, — рассказала организатор Анастасия Пономарева.







Омичи с флагами митинговали чуть больше получаса в тридцатиградусный мороз





13:47





В Тюмени запланированы сразу два согласованных митинга: люди не согласны с тарифами на вывоз мусора. В Тюменской области платят по 139,06 рубля с человека, многие считают, что тариф завышен. Для сравнения: в Красноярске — 79 рублей, в Омске — 131 рубль (но это еще не точно).





13:45





К митингующим присоединяется Тюмень. Стримят коллеги с 72.RU.









13:37





Красноярск закончил митинговать: обещанный организаторами двухчасовой митинг из-за морозов прошел за полчаса. На нем присутствовали около 50 человек. Участники представили резолюцию. Коротко в ней:







общественники требуют признать реформу несостоятельной;

требуют создать межведомственную группу для оперативного реагирования на внештатные ситуации в мусорной реформы;

провести всестороннее изучение тарификации, вывоза, переработки и обеззараживания мусора;



наложить мораторий на изменение границ мусорных полигонов;

провести проверку мусоросортировочных полигонов;

запретить строительство ядерного могильника.





13:33





Волна «мусорных» митингов началась с Архангельска, где местные активисты протестуют против строительства полигона в Шиесе и доставки в регион московских ТКО. 2 декабря архангельские защитники вышли на улицу с требованием отправить в отставку губернатора Игоря Орлова. Они также требовали начать раздельный сбор мусора с его последующей глубокой переработкой.







Другие города, в которых люди против высоких тарифов на сбор мусора, присоединились к акции.







Видео: организаторы Единого протеста





13:26





В Омске, кстати, тоже тридцатиградусные морозы. Но участников это не останавливает.









13:19





Митинг в Омске проходит на площади у СКК имени Блинова. По словам организаторов, они выступают за ликвидацию свалок и мусорных полигонов, за раздельный сбор и переработку мусора, а также против уничтожения лесов страны.





13:18





К протестующему Красноярску присоединился Омск. Смотрите стрим наших коллег NGS55.RU.









13:15





В Красноярске это уже второй антимусорный митинг. Первый был в декабре прошлого года, до того, как утвердили тарифы по вывозу мусора. Протестующие требуют отложить реализацию реформы, по их мнению, край не готов: мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов нет, а с жителей требуют деньги, не имея возможности оказать услугу. В начале года общественники поговорить с мэром и даже осадили здание мэрии, но Сергей Еремин своим присутствием противников мусорного коллапса не почтил.





Позже активисты решили отправлять красноярским депутатам Госдумы посылки с местным мусором.





13:08





Несколько минут назад митинг начался в Красноярске. Протестовать против мусора сибирякам сегодня непросто: на улице -38 (!!!) градусов. Трансляцию ведут наши коллеги с портала NGS24.RU.















13:04





В России начался единый день протеста: серия митингов «Россия — не помойка!» проходят в десятках регионов. Корреспонденты Сети городских порталов находятся в Новосибирске, Архангельске, Ярославле, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах, они будут сообщать самое важное и интересное.



