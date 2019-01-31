Россия в эвакуации: в городах вновь рассылают массовые письма о минировании

Десятки зданий в мегаполисах Урала, Сибири, юга и центральной России оцеплены

Первые эвакуации начались еще неделю назад и продолжаются сегодня
Первые эвакуации начались еще неделю назад и продолжаются сегодня


Анонимные минеры на дают отдохнуть спасателям и силовикам: в городах России продолжается серия эвакуаций из-за сообщений неизвестных о том, что в зданиях больниц, школ и торговых центрах заложены бомбы. Первыми в списке «горячих точек» оказались города Сибири: раньше всех эвакуация началась и до сих пор проходит в Новосибирске, Красноярске и Омске


В Новосибирске пустуют школы: детей из них эвакуировали
В Новосибирске пустуют школы: детей из них эвакуировали


На Урале «заминированными» вновь оказались Екатеринбург и Пермь, на юге — Ростов-на-Дону и Волгоград. Сообщения о минировании поступили также в учреждения СамарыУфы и Нижнего Новгорода.

В Екатеринбурге бомбу ищут в здании детской больницы
В Екатеринбурге бомбу ищут в здании детской больницы


В Самаре десятки юных пациентов с родителями ждут, пока МЧС обследуют детскую больницу
В Самаре десятки юных пациентов с родителями ждут, пока МЧС обследуют детскую больницу




Как и в предыдущих случаях, на электронные почты садиков, больниц, ТРЦ и прочих учреждений приходят письма с примерно одинаковым посланием. Мы показали эти сообщения филологу. Эксперт отмечает, что, скорее всего, рассылкой занимаются подростки или же люди, которые решили проверить на стрессоустойчивость силовиков и властей.


— Тексты написаны безграмотно, по-детски. Они представляют собой набор клише. Скорее всего, авторы выбрали и скомпилировали наиболее удачные и убедительные на их взгляд элементы из различных книг, фильмов. Это глупая и неумелая стилизация, — говорит кандидат филологических наук, специалист по экспертному анализу текста Нина Васильева. — На мой взгляд, авторы писем — группа подростков или незрелых людей, которые решили поиграть, посеять панику и посмотреть, что будет, узнать, как власти отреагируют на такую ситуацию. Вряд ли эти люди представляют опасность. Их угрозы не конкретны, в них не указано четкое время и место возможного взрыва, нет никаких условий, требований к властям.


Россия в эвакуации: в городах вновь рассылают массовые письма о минировании



Добавим, что первая волна минирований прокатилась по стране на прошлой неделе. Саперы проверили все здания, в которые пришли анонимные письма, реальных угроз не нашли. Представители полиции по-прежнему избегают комментариев о происходящем. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков надеется, что виновные будут найдены:


— Это уже не первый день происходит, вы знаете, что волны эвакуации имели место и в прошлом году, — заявил Дмитрий Песков. — Это деяние наказуемое, и спецслужбы работают над этим. Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, как и человек, стоящий за этими провокационными действиями.

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