Автобус въехал в мост на Бердском шоссе: к врачам обратились десять пассажиров

В ГИБДД выясняют, почему автобус столкнулся с опорой моста





Днём 31 января на выезде из Нижней Ельцовки в Новосибирске автобус с пассажирами врезался в бетонную опору — за помощью к медикам обратились 10 пассажиров.





«Это выезд с улицы Лесосечная на Бердское шоссе. По непонятным причинам автобус не вписался и совершил наезд на бетонную опору моста», — коротко сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Он добавил, что на месте работают медики и сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют причины аварии.





Автобус перекрыл тоннель





Номер автобуса в ГИБДД назвать затруднились. По данным справочника 2ГИС, по этому тоннелю пролегают два автобусных маршрута: № 65 — до Общественного торгового центра, и № 52 — до Цветного проезда.





Пробка тянется по Бердскому шоссе в сторону города





Из-за аварии на Бердском шоссе в районе остановки «Нижняя Ельцовка» образовалась пробка — скорость движения, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», не превышает 2-5 км/ч. «На Бердском пробка, а со стороны Ельцовки просто разворачиваются люди и уезжают через "Щ" в Академ и через Кольцово в город. Там просто нет движения, поэтому кто во что горазд», — рассказала НГС очевидица последствий аварии Валерия.





Утром в Новосибирске произошла ещё одна авария с общественным транспортом — троллейбус столкнулся с маршруткой.