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Очередная атака: антитеррористический комитет прокомментировал новые эвакуации в Новосибирске

Сигналы о минировании зданий начали поступать с 12 часов дня

31 января после звонков о минировании эвакуировали несколько школ
31 января после звонков о минировании эвакуировали несколько школ

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые звонки о минировании зданий — специалисты допускают, что идёт очередная информационная атака.


«Антитеррористическая комиссия Новосибирской области информирует, что по поступившим 31 января 2019 года сигналам о минировании зданий в регионе принимаются соответствующие меры реагирования, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Сигналы о минировании зданий стали поступать 31 января с 12:00 местного времени на электронные адреса различных организаций региона. Сейчас на местах работают сотрудники правоохранительных органов». 


Как сообщили в областном правительстве, антитеррористическая комиссия не исключает, что сегодняшние сообщения являются очередной информационной атакой. 


«Предварительный анализ массовых сигналов о минировании зданий в регионе 28 января этого года свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации, — отметили в АТК. — После проведения проверок информация о наличии в зданиях взрывных устройств не подтвердились». 


В антитеррористической комиссии напомнили, что в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в таких ситуациях эвакуация людей из зданий обязательна. 


31 января в Новосибирске поступили звонки о минировании в десятки школ и в мэрию. Первая волна сообщений о минировании зданий была в понедельник, 28 января, — тысячи новосибирцев эвакуировали из зданий школ, больниц и бизнес-центров. Редакция НГС ведет онлайн-репортаж и сообщает в режиме реального времени, как проходят эвакуации в эти минуты.

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