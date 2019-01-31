Очередная атака: антитеррористический комитет прокомментировал новые эвакуации в Новосибирске

31 января после звонков о минировании эвакуировали несколько школ

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые звонки о минировании зданий — специалисты допускают, что идёт очередная информационная атака.







«Антитеррористическая комиссия Новосибирской области информирует, что по поступившим 31 января 2019 года сигналам о минировании зданий в регионе принимаются соответствующие меры реагирования, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Сигналы о минировании зданий стали поступать 31 января с 12:00 местного времени на электронные адреса различных организаций региона. Сейчас на местах работают сотрудники правоохранительных органов».





Как сообщили в областном правительстве, антитеррористическая комиссия не исключает, что сегодняшние сообщения являются очередной информационной атакой.





«Предварительный анализ массовых сигналов о минировании зданий в регионе 28 января этого года свидетельствует, что они поступали из-за пределов Российской Федерации, — отметили в АТК. — После проведения проверок информация о наличии в зданиях взрывных устройств не подтвердились».





В антитеррористической комиссии напомнили, что в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в таких ситуациях эвакуация людей из зданий обязательна.





31 января в Новосибирске поступили звонки о минировании в десятки школ и в мэрию. Первая волна сообщений о минировании зданий была в понедельник, 28 января, — тысячи новосибирцев эвакуировали из зданий школ, больниц и бизнес-центров. Редакция НГС ведет онлайн-репортаж и сообщает в режиме реального времени, как проходят эвакуации в эти минуты.