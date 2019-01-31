Проводили аплодисментами: слишком занятый на работе депутат Заксобрания сдал мандат

Юрий Зозуля решил покинуть Заксобрание из-за большой загруженности на основной работе





Сегодня, 31 января, на сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты рассмотрели заявление своего коллеги Юрия Зозули о сложении полномочий.







Решение Юрия Зозули снять с себя депутатские полномочия поддержали 100% присутствующих на сессии парламентариев, сообщил корреспонденту НГС первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров.







«Аплодировали ему, сказали большое спасибо», — рассказал первый вице-спикер, добавив, что, согласно партийному списку, место Юрия Зозули в Заксобрании займёт Михаил Вересовой.







Дозвониться до самого Юрия Зозули корреспонденту НГС не удалось.







Ранее Юрий Зозуля рассказывал, что решил уйти из Заксобрания из-за большой загруженности на основной работе — в госкорпорации «Ростех».





По словам бывшего парламентария, у него не было возможности выполнять депутатские полномочия, поскольку в последнее время он очень редко бывает в Новосибирской области — уже больше полугода его работа сосредоточена в Москве. При этом он подчеркнул, что не хотел бы становиться для избирателей очередным примером депутата, который «сначала что-то обещал, говорил, а потом просто пропал».







Юрию Зозуле 51 год, он член партии «Единая Россия». В Заксобрании он занимал должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

