Проводили аплодисментами: слишком занятый на работе депутат Заксобрания сдал мандат

Депутаты поддержали решение Юрия Зозули сложить с себя полномочия

Юрий Зозуля решил покинуть Заксобрание из-за большой загруженности на основной работе
Юрий Зозуля решил покинуть Заксобрание из-за большой загруженности на основной работе


Сегодня, 31 января, на сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты рассмотрели заявление своего коллеги Юрия Зозули о сложении полномочий.


Решение Юрия Зозули снять с себя депутатские полномочия поддержали 100% присутствующих на сессии парламентариев, сообщил корреспонденту НГС первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров.


«Аплодировали ему, сказали большое спасибо», — рассказал первый вице-спикер, добавив, что, согласно партийному списку, место Юрия Зозули в Заксобрании займёт Михаил Вересовой.


Дозвониться до самого Юрия Зозули корреспонденту НГС не удалось.


Ранее Юрий Зозуля рассказывал, что решил уйти из Заксобрания из-за большой загруженности на основной работе — в госкорпорации «Ростех». 


По словам бывшего парламентария, у него не было возможности выполнять депутатские полномочия, поскольку в последнее время он очень редко бывает в Новосибирской области — уже больше полугода его работа сосредоточена в Москве. При этом он подчеркнул, что не хотел бы становиться для избирателей очередным примером депутата, который «сначала что-то обещал, говорил, а потом просто пропал».


Юрию Зозуле 51 год, он член партии «Единая Россия». В Заксобрании он занимал должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

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