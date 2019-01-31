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Новосибирец отсудил у минздрава деньги на лечение — государство будет платить ему 10 тысяч в месяц

Раньше он тратил на медицинские изделия больше, чем получал в качестве пенсии по инвалидности

Новосибирец болеет диабетом около 12 лет — только в конце 2017 года он получил от государства инсулиновую помпу
Новосибирец болеет диабетом около 12 лет — только в конце 2017 года он получил от государства инсулиновую помпу


Новосибирец Евгений Баранов, болеющий сахарным диабетом, выиграл суд у министерства здравоохранения, теперь государство будет платить ему дополнительно до 10 тысяч рублей в месяц.


Вечером 30 января Дзержинский районный суд рассмотрел дело 28-летнего Евгения Баранова, который подал иск на министерство здравоохранения региона с просьбой возместить ему расходы на содержание помпы.


Новосибирец, болеющий сахарным диабетом, объяснил корреспонденту НГС, что пользуется помпой (её выдало государство) с конца 2017 года. Содержание помпы обходилось в 7-10 тысяч рублей.


«Платит мне государство 8 тысяч в месяц (пособие по инвалидности. — Прим. ред.), иногда у меня даже не покрывались расходы», — отметил Евгений Баранов.


По его словам, работу он не может найти из-за тяжёлого неврологического заболевания, содержание помпы было для него слишком дорогим. Он подчеркнул, что с помощью организации «ДиаЛайф», помогающей людям с диабетом, написал обращения в минздрав и прокуратуру, чтобы ему компенсировали расходы. Но это не помогло, и организация помогла ему составить иск в суд.


«Подали ещё этот иск в ноябре месяце, и на тот период времени у нас в Новосибирской области [был не решён] вопрос больных сахарным диабетом, инсулинозависимых, у которых установлена помпа — расходные материалы покупали все за свой счёт. И я знаю, что многие инсулинозависимые отказываются от установки помпы — потому что они не могут содержать эту помпу», — рассказала НГС адвокат новосибирца Юлия Казанцева.


Он был уверен, что после того, как правительство решило возмещать больным расходы на помпу, суд примет его сторону. Но решение пока не вступило в силу
Он был уверен, что после того, как правительство решило возмещать больным расходы на помпу, суд примет его сторону. Но решение пока не вступило в силу


Несколько лет назад в Новосибирской области запустили программу, которая оплачивает за счёт бюджета расходные материалы детям с диабетом. 


А 31 декабря 2018 вышло распоряжение правительства РФ, которое пообещало, что все расходные материалы будут оплачиваться за счёт средств федерального бюджета — в том числе взрослым.


«Теперь, если у человека уже стоит помпа, он обращается в поликлинику по месту жительства и просит, чтобы ему выписали рецепт на эти медицинские изделия. Лечащий врач <…> выписывает рецепт, после этого уже будет производиться закупка», — объяснила порядок представитель истца.


При этом, как отметила Юлия Казанцева, минздрав не признал иск, а в поликлинике, которая должна выписать рецепт, заверяли, что не знают о таком документе правительства. Тем не менее суд встал на сторону Евгения Баранова, хотя решение ещё не вступило в законную силу.


Вечером 30 января корреспондент НГС отправила запрос в министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать решение суда и намерение обжаловать его, но ответ пока не поступил.


В январе сибирячка с сахарным диабетом Елена Петрова подробно рассказала НГС, как справляется с болезнью, на которую приходится тратить 20 тысяч рублей в месяц. Она объяснила, почему приняла диагноз только спустя два года.

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