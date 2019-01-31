«Вы находитесь в заминированном здании»: лжетеррористы заминировали мэрию

Письма о заложенной взрывчатке получили 15 школ и детсадов





Вторая волна минирований затронула не только школы и детские сады. Как сообщил во время пресс-конференции мэр Анатолий Локоть, после 12:00 сообщение о заложенной бомбе пришло и в мэрию города.





«Вы находитесь в заминированном здании», — грустно пошутил Локоть, обращаясь к собравшимся на пресс-конференцию журналистам.





Эвакуации, передает наш корреспондент с места событий, при этом нет — чиновники сидят на своих местах.





По данным мэрии, сигналы о минировании поступили как минимум в 15 образовательных учреждений. Всех, кто в них был, вывели на улицу. «Судьбами детей мы не рискуем и полностью эвакуируем их из школ. По моему распоряжению в прошлом году была принята схема по размещению детей в тёплые помещения, чтобы они не мёрзли на улицах. Естественно, будут звонить родителям, чтобы их забрали домой», — прокомментировал Анатолий Локоть.





Напомним, первая волна минирований случилась в Новосибирске в минувший понедельник: эвакуировать пришлось больше 50 заведений. Редакция НГС ведет онлайн-репортаж и сообщает в режиме реального времени, как проходят эвакуации в эти минуты.