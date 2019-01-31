«Не совершайте ошибку, либо прольётся кровь»: НГС публикует текст письма, которое рассылают в школы
Сообщаем в режиме онлайн, как и где проходят эвакуации
В Новосибирске началась новая волна эвакуаций — читатели рассказали о первых тревожных сообщениях после полудня.
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Источник в одной из эвакуированных школ нам процитировал текст сообщения о минировании. Копию самого сообщения источник предоставить отказался.
«Добрый день. Будем кратки с вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы. Мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, либо прольётся кровь невинных людей», — процитировал текст письма собеседник НГС, добавив, что в этот раз сообщение написано без ошибок.
Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые звонки о минировании зданий — специалисты допускают, что идёт очередная информационная атака.
«В 86-й школе после проверки уроки начнутся в 15:30, с третьего урока второй смены. Сообщил нам классный руководитель», — пишет читатель.
Только что нам в редакцию сообщили, что начали эвакуировать школьников и в Бийске, в Алтайском крае. Что же такое сегодня творится-то?!
Волна эвакуаций докатилась до Ростова. Как и в Новосибирске, сообщения о бомбе прислали не только в школы, но и в местную администрацию.
«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в таких ситуациях эвакуация людей из зданий обязательна. Это вынужденная мера, и граждан просят сохранять спокойствие», — сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области.
Интересно, а в мэрии об этом знают?
Адреса эвакуируемых зданий и школ в основном совпадают с теми, что были в понедельник, 28 января. Добавилась мэрия, но людей из неё выводить не стали.
Ещё пара кадров из школы
Наш фотокорреспондент Густаво Зырянов добрался до школы
Сообщения об эвакуациях всё ещё поступают. Сейчас сообщили об эвакуации из коворкинг-центра «Северянка» на улице Кирова, 113.
У нас появилось видео с эвакуации школы
В школе
Еще одна точка на карте: Пермь. Там эвакуируют людей из двух школ и торгового центра. Что вообще происходит?! Отметим, что этот вопрос мы уже задали правоохранительным органам. Ответ тот же, что в понедельник: никаких комментариев.
Наш корреспондент Дмитрий Здорников продолжает наблюдать за «заминированной» мэрией. Он рассказал, что работники муниципалитета в целом спокойны.
«В гардеробе пожилая женщина говорит, что у нее внучки есть. Сама она за них волнуется, но пока не звонила, не спрашивала, эвакуировали их или нет. А по поводу угроз ответила, что кто-то злой пугает», — передаёт наш корреспондент из мэрии.
Только что наши читатели сообщили, что эвакуировали и торгово-офисный центр «Олимпия» на улице Галущака, 2А.
Наши читатели сообщают, что детей из школы
Жители Первомайского района также сообщают об эвакуации в школе
«Первую смену эвакуировали, вторая сидит дома. Сын во вторую смену учится. Сидит дома», — рассказала мама одного из учеников.
Кажется, новая атака на города сегодня более массированная. Только что наши коллеги из Екатеринбурга сообщили, что эвакуируют офисное здание на Уралмаше, в котором находится отделение Пенсионного фонда России, магазин «Норд», отделения Сбербанка и «Альфа-банка», оптовые и розничные магазины, страховая компания «Ингосстрах-М», сервисный центр, типография и другие организации.
Сегодняшние сообщения о заминированных зданиях охватили больше регионов, чем в понедельник. Уже точно известно о том, что эвакуация объявлена в одной из школ Волгограда, выводят учеников школы в центре Уфы, атаке подверглись больницы и торговые центры в Самаре.
Наши читатели также рассказывают, что выводят учеников из 43-й и 129-й школ
В редакцию НГС продолжают поступать сообщения об эвакуированных школах. Теперь детей вывели из школы
В «заминированной» мэрии всё спокойно, передаёт наш корреспондент Дмитрий Здорников. Часть кабинетов закрыта, но люди продолжают спокойно работать. Функционируют гардероб, лифты и буфет.
Наш фотограф Густаво Веласкес снял, как проходила эвакуация из школ на левом берегу. Ни суеты, ни паники: чувствуется, что и школьники, и оперативные службы уже не первый раз экстренно реагируют на угрожающие письма лжетеррористов.
Как рассказали сотрудники охраны мэрии, после сообщения о минировании они проверили здание и решили никого не эвакуировать, но вызвали команду кинологов. Сейчас мэрия открыта для посетителей, владельцев автомобилей не просят освободить парковку, а на Красном проспекте, напротив мэрии, чистят снег.
Наши читатели сообщают, что в доме
«Служба 112 и горячая линия МЧС подтвердили, что было сообщение о минировании», — написала в редакцию НГС читательница.
«160 школу тоже эвакуировали, часть детей отвели в 311 д/с», — также сообщение пришло в «Телеграмм».
Мы надеялись, что эта памятника от спасателей пригодится новосибирцам нескоро, но будет нелишним напомнить, как вести себя в общественном месте, если объявлена эвакуация.
Тем временем в мэрии, которую тоже «заминировали», продолжается пресс-конференция мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
На почту пишут, что в 94-й тоже эвакуация.
«108 школу на Зорге тоже эвакуировали», — прислали нам такое сообщение.
Очевидцы рассказывают, что происходит на Фрунзе.
«В здание по адресу ул.Фрунзе, 5 пришло сообщение о минировании, приехала скорая, пожарная, по зданию ходят полицейские с собаками, но людей не эвакуируют», — пишут нам.
«56 школу эвакуируют», — пишут читатели.
В редакцию НГС только что сообщили, что учеников школы
«Школу 183, Кировский район, эвакуировали вторую смену, пришло сообщение о минировании. Дети разошлись домой, кто не смог уйти, тех разместили в д/с "Жемчужинка"», — пишет читатель.
На Фрунзе сейчас полиция.
Читатели также рассказывают, что эвакуировали и школу
В пресс-службе областного управления полиции не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
«Информация проверятся. Информация будет позже!» — сообщили корреспонденту НГС в полиции.
Наш корресподент отправился к «заминированной» мэрии — вести оттуда онлайн-трансляцию.
Только что стало известно от наших коллег, что эвакуации начались в Омске. Как и в Новосибирске, под удар попали школы.
В редакцию НГС продолжают поступать сообщения об эвакуациях в школах. К списку добавились школы
«Снова была произведена эвакуация в школе
«Школа 48, тоже эвакуация», — пришло сообщение на нашу почту.
В нашу редакцию пришли сообщения из школ
По данным мэрии, сигналы о минировании поступили как минимум в 15 образовательных учреждений. Всех, кто в них был, вывели на улицу. «Судьбами детей мы не рискуем и полностью эвакуируем их из школ. По моему распоряжению в прошлом году была принята схема по размещению детей в тёплые помещения, чтобы они не мёрзли на улицах. Естественно, будут звонить родителям, чтобы их забрали домой», — прокомментировал Анатолий Локоть.
Из мэрии при этом никто не выходит, все работают на местах. «Вы находитесь в заминированном здании», — грустно пошутил Локоть, обращаясь к собравшимся на пресс-конференцию журналистам.
Редакция НГС начала формировать интерактивную карту, на которой отмечены все эвакуированные школы и здания.
Только что стало известно, что заминирована — все так же, письмом по электронной почте, — мэрия Новосибирска. Об этом НГС сообщил мэр Анатолий Локоть: «20 минут назад нам сообщили, что здание мэрии заминировано».
Появились фото с эвакуацией из 16-й школы на Добролюбова.
Мама ученика школы
«Вторая волна началась, подтвердили эвакуацию. Второй раз за неделю уроки отменили», — рассказала нам женщина.
«Школу 67 эвакуировали. Всех детей вывели», — продолжают информировать читатели НГС.
Читатели рассказывают, что в родительском чате появилась информация об эвакуации школы
В соседних регионах тоже началось — как по расписанию. Прямо сейчас в Красноярске эвакуируют школы и гостиницы, наши коллеги ведут онлайн-репортаж.
В школе
В начале недели из-за сообщений о минировании в школах и больницах Новосибирска уже прошли массовые эвакуации. Корреспондент НГС собрала и обобщила всю важную информацию об эвакуациях 28 января.
«Причину пока не говорят. Детей разбираем по домам из детского дома "Жемчужина", куда их быстро отвели», — сообщила в редакцию НГС родитель одного из учеников школы
«В школе 16 опять эвакуация», — пишут нам читатели.
Днём 31 января в Кировском районе Новосибирска эвакуировали школу
Информация об эвакуации поступила в редакцию НГС в 12:00. По сообщениям очевидцев, во время урока в класс зашёл учитель и сообщил об эвакуации. Детей распустили по домам, дав забрать вещи.
В самой школе информацию об эвакуации подтвердили, но называть причину не стали. «Соответствующие органы в курсе причины», — коротко сказали корреспонденту НГС в приёмной школы.
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Александр Сильченко, Елена Громкова
Фото читателей НГС