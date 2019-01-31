«Не совершайте ошибку, либо прольётся кровь»: НГС публикует текст письма, которое рассылают в школы

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В Новосибирске начали снова эвакуировать школы





В Новосибирске началась новая волна эвакуаций — читатели рассказали о первых тревожных сообщениях после полудня.





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14:45

Источник в одной из эвакуированных школ нам процитировал текст сообщения о минировании. Копию самого сообщения источник предоставить отказался.





«Добрый день. Будем кратки с вами. На территории вашего объекта заложено взрывное устройство! Без эвакуаций будут жертвы. Мы вас предупредили. Не совершайте ошибку, либо прольётся кровь невинных людей», — процитировал текст письма собеседник НГС, добавив, что в этот раз сообщение написано без ошибок.





14:31

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые звонки о минировании зданий — специалисты допускают, что идёт очередная информационная атака.







14:29

По наблюдениям нашего фотографа Густаво Зырянова, сейчас у школы № 160 довольно спокойно. У ворот дежурит машина скорой помощи









Также тихо и во дворе школы № 27 . Ученики ушли домой. Так спокойно тут даже летом не бывает









14:25

«В 86-й школе после проверки уроки начнутся в 15:30, с третьего урока второй смены. Сообщил нам классный руководитель», — пишет читатель.





14:07

Только что нам в редакцию сообщили, что начали эвакуировать школьников и в Бийске, в Алтайском крае. Что же такое сегодня творится-то?!





14:07

Волна эвакуаций докатилась до Ростова. Как и в Новосибирске, сообщения о бомбе прислали не только в школы, но и в местную администрацию.





14:02

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в таких ситуациях эвакуация людей из зданий обязательна. Это вынужденная мера, и граждан просят сохранять спокойствие», — сообщили в антитеррористической комиссии Новосибирской области.



Интересно, а в мэрии об этом знают?





13:56

Адреса эвакуируемых зданий и школ в основном совпадают с теми, что были в понедельник, 28 января. Добавилась мэрия, но людей из неё выводить не стали.





13:53

Ещё пара кадров из школы № 109. Пожарная машина, две «Газели» полиции. Все по протоколу.





Рядом со школой наш фотокорреспондент заметил две машины полиции









Детей уже отправили домой





13:50

Наш фотокорреспондент Густаво Зырянов добрался до школы № 109 . Сейчас там дежурит пожарная машина. Людей практически нет, безжизненный пейзаж.





К каждой эвакуированной школе приезжает пожарная машина





Машина скорой помощи тоже на месте, дежурят





13:48

Сообщения об эвакуациях всё ещё поступают. Сейчас сообщили об эвакуации из коворкинг-центра «Северянка» на улице Кирова, 113.





13:46

У нас появилось видео с эвакуации школы № 94.





Видео Сергея Ощепкова





13:44

В школе № 195 родителям сообщили, что вторая смена сегодня учиться не будет. Представляем, как рада вся вторая смена.





13:43

Еще одна точка на карте: Пермь. Там эвакуируют людей из двух школ и торгового центра. Что вообще происходит?! Отметим, что этот вопрос мы уже задали правоохранительным органам. Ответ тот же, что в понедельник: никаких комментариев.





13:42

Наш корреспондент Дмитрий Здорников продолжает наблюдать за «заминированной» мэрией. Он рассказал, что работники муниципалитета в целом спокойны.





«В гардеробе пожилая женщина говорит, что у нее внучки есть. Сама она за них волнуется, но пока не звонила, не спрашивала, эвакуировали их или нет. А по поводу угроз ответила, что кто-то злой пугает», — передаёт наш корреспондент из мэрии.





13:39

Только что наши читатели сообщили, что эвакуировали и торгово-офисный центр «Олимпия» на улице Галущака, 2А.





13:36

Наши читатели сообщают, что детей из школы № 129 отправили по домам. Тех, кто не успел схватить свои вещи и переобуться, отправили в соседний спортклуб «Спутник», пишет наш читатель.







13:34

Жители Первомайского района также сообщают об эвакуации в школе № 141 на улице Пришвина.



«Первую смену эвакуировали, вторая сидит дома. Сын во вторую смену учится. Сидит дома», — рассказала мама одного из учеников.







13:33

Кажется, новая атака на города сегодня более массированная. Только что наши коллеги из Екатеринбурга сообщили, что эвакуируют офисное здание на Уралмаше, в котором находится отделение Пенсионного фонда России, магазин «Норд», отделения Сбербанка и «Альфа-банка», оптовые и розничные магазины, страховая компания «Ингосстрах-М», сервисный центр, типография и другие организации.





Эвакуация людей из офисного центра в Екатеринбурге





13:29

Сегодняшние сообщения о заминированных зданиях охватили больше регионов, чем в понедельник. Уже точно известно о том, что эвакуация объявлена в одной из школ Волгограда, выводят учеников школы в центре Уфы, атаке подверглись больницы и торговые центры в Самаре.





13:28

Наши читатели также рассказывают, что выводят учеников из 43-й и 129-й школ





13:28

В редакцию НГС продолжают поступать сообщения об эвакуированных школах. Теперь детей вывели из школы № 212 в Горском микрорайоне.





У школы № 212 стоит пожарная машина





13:25

В «заминированной» мэрии всё спокойно, передаёт наш корреспондент Дмитрий Здорников. Часть кабинетов закрыта, но люди продолжают спокойно работать. Функционируют гардероб, лифты и буфет.





Видео Дмитрия Здорникова





13:21

Наш фотограф Густаво Веласкес снял, как проходила эвакуация из школ на левом берегу. Ни суеты, ни паники: чувствуется, что и школьники, и оперативные службы уже не первый раз экстренно реагируют на угрожающие письма лжетеррористов.





К школам стягиваются оперативные службы





На место обязательно приезжают скорая...





... сотрудники полиции с кинологами...





... и представители МЧС





Детей из школ отправляют по домам





13:15

Как рассказали сотрудники охраны мэрии, после сообщения о минировании они проверили здание и решили никого не эвакуировать, но вызвали команду кинологов. Сейчас мэрия открыта для посетителей, владельцев автомобилей не просят освободить парковку, а на Красном проспекте, напротив мэрии, чистят снег.







13:14

Наши читатели сообщают, что в доме № 5 по улице Фрунзе уже около часа ходят сотрудники МЧС. При этом людей из здания не эвакуируют.





«Служба 112 и горячая линия МЧС подтвердили, что было сообщение о минировании», — написала в редакцию НГС читательница.





13:13

«160 школу тоже эвакуировали, часть детей отвели в 311 д/с», — также сообщение пришло в «Телеграмм».





13:13

Мы надеялись, что эта памятника от спасателей пригодится новосибирцам нескоро, но будет нелишним напомнить, как вести себя в общественном месте, если объявлена эвакуация.









13:12

Тем временем в мэрии, которую тоже «заминировали», продолжается пресс-конференция мэра Новосибирска Анатолия Локтя.





Видео Дмитрия Здорникова





13:12

На почту пишут, что в 94-й тоже эвакуация.





13:10

«108 школу на Зорге тоже эвакуировали», — прислали нам такое сообщение.





13:09

Очевидцы рассказывают, что происходит на Фрунзе.





«В здание по адресу ул.Фрунзе, 5 пришло сообщение о минировании, приехала скорая, пожарная, по зданию ходят полицейские с собаками, но людей не эвакуируют», — пишут нам.





13:08

«56 школу эвакуируют», — пишут читатели.





13:03





155-я школа тоже эвакуирована. Дети отправлены домой









13:02

В редакцию НГС только что сообщили, что учеников школы № 206 в Октябрьском районе города тоже эвакуировали. «Детей отводят в садик», — написала в редакцию наша читательница Елена.





12:57

«Школу 183, Кировский район, эвакуировали вторую смену, пришло сообщение о минировании. Дети разошлись домой, кто не смог уйти, тех разместили в д/с "Жемчужинка"», — пишет читатель.





12:56





На Фрунзе сейчас полиция.





12:56

Читатели также рассказывают, что эвакуировали и школу № 50 .





12:55

В пресс-службе областного управления полиции не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.



«Информация проверятся. Информация будет позже!» — сообщили корреспонденту НГС в полиции.





12:54

Наш корресподент отправился к «заминированной» мэрии — вести оттуда онлайн-трансляцию.









12:51

Только что стало известно от наших коллег, что эвакуации начались в Омске. Как и в Новосибирске, под удар попали школы.





12:50

В редакцию НГС продолжают поступать сообщения об эвакуациях в школах. К списку добавились школы № 7 , 155 и 86.





«155-я школа, пришло сообщение на почту», — пишут наши читатели





12:48

«В школе № 67 Ленинского района прошла эвакуация. Всех детей вывели. Малышей отвели в садик на Плахотного», — написала в редакцию читательница Елена





12:45

«Снова была произведена эвакуация в школе № 16 . Об этом сообщали входящие в класс ученики 11-го класса. Поочередно детей из классов выводили в гардероб и выводили через боковые двери. В этот раз к школе подъехали сотрудники полиции, и была включена пожарная тревога», — сообщила в редакцию НГС читательница Татьяна, прикрепив две фотографии с места событий.



У школы № 16 сейчас стоит машина полиции





Очевидцы сообщают, что в школе была включена пожарная тревога





12:43

«Школа 48, тоже эвакуация», — пришло сообщение на нашу почту.







12:42

Фотография из школы № 2 на улице Чехова





Всех детей вывели из здания





12:36

В нашу редакцию пришли сообщения из школ № 109 , 2 и 183. Детей из школ выводят на улицу, пишут нам взволнованные родители.





12:35

По данным мэрии, сигналы о минировании поступили как минимум в 15 образовательных учреждений. Всех, кто в них был, вывели на улицу. «Судьбами детей мы не рискуем и полностью эвакуируем их из школ. По моему распоряжению в прошлом году была принята схема по размещению детей в тёплые помещения, чтобы они не мёрзли на улицах. Естественно, будут звонить родителям, чтобы их забрали домой», — прокомментировал Анатолий Локоть.





12:34

Из мэрии при этом никто не выходит, все работают на местах. «Вы находитесь в заминированном здании», — грустно пошутил Локоть, обращаясь к собравшимся на пресс-конференцию журналистам.





12:33

Редакция НГС начала формировать интерактивную карту, на которой отмечены все эвакуированные школы и здания.





Онлайн-карта эвакуированных зданий





12:32

Только что стало известно, что заминирована — все так же, письмом по электронной почте, — мэрия Новосибирска. Об этом НГС сообщил мэр Анатолий Локоть: «20 минут назад нам сообщили, что здание мэрии заминировано».





12:31

Первые кадры из эвакуированной школы № 170 . Очевидцы пишут, что ближе никого не подпускают





12:29

Появились фото с эвакуацией из 16-й школы на Добролюбова.









12:29

Мама ученика школы № 63 Наталья рассказала корреспонденту НГС, что ей позвонили из школы и сказали не приводить детей.





«Вторая волна началась, подтвердили эвакуацию. Второй раз за неделю уроки отменили», — рассказала нам женщина.





12:27

«Школу 67 эвакуировали. Всех детей вывели», — продолжают информировать читатели НГС.







12:26

Читатели рассказывают, что в родительском чате появилась информация об эвакуации школы № 195 .





12:23

В соседних регионах тоже началось — как по расписанию. Прямо сейчас в Красноярске эвакуируют школы и гостиницы, наши коллеги ведут онлайн-репортаж.





12:22

В школе № 27 корреспонденту НГС сообщили, что в школу снова пришло сообщение о том, что здание заминировано. Детей из школы вывели на улицу.





На данный момент известно об эвакуациях в пяти школах





12:19

В начале недели из-за сообщений о минировании в школах и больницах Новосибирска уже прошли массовые эвакуации. Корреспондент НГС собрала и обобщила всю важную информацию об эвакуациях 28 января.





12:19

«Причину пока не говорят. Детей разбираем по домам из детского дома "Жемчужина", куда их быстро отвели», — сообщила в редакцию НГС родитель одного из учеников школы № 128 .





12:18

«В школе 16 опять эвакуация», — пишут нам читатели.







12:17

Днём 31 января в Кировском районе Новосибирска эвакуировали школу № 170 — об этом в редакцию НГС сообщили ученики.







Информация об эвакуации поступила в редакцию НГС в 12:00. По сообщениям очевидцев, во время урока в класс зашёл учитель и сообщил об эвакуации. Детей распустили по домам, дав забрать вещи.







В самой школе информацию об эвакуации подтвердили, но называть причину не стали. «Соответствующие органы в курсе причины», — коротко сказали корреспонденту НГС в приёмной школы.





