Горнолыжные курорты объявили о закрытии на время морозов

Подъемники закроют на время сильных холодов





Новосибирские горнолыжные курорты предупредили о том, что закрываются на несколько дней из-за морозов — подъемники не будут работать до конца следующей недели.







«В связи с морозами с пятницы 01.02 комплекс работать не будет! До потепления — ориентировочно до четверга 07.02. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — сообщили в официальной группе «ВКонтакте» курорта Юрманка.







В ближайшие дни приостанавливает работу и горнолыжный комплекс Новососедово. На официальной странице комплекса во «ВКонтакте» сообщается о том, что с 30 января по 7 февраля они будут работать в зависимости от погоды. «При температуре ниже -24 градусов на нижней станции канатные дороги включаться не будут. В морозы разница фактической температуры на горе и под горой составляет не менее 10 градусов», — объяснили в администрации комплекса.







В «Ключах» сообщили, что в ближайшие дни комплекс работает, но напомнили, что подъемники нельзя включать при температуре ниже -25 градусов. «И ещё в комплексе всегда температура ниже на 3-5 градусов, чем в городе», — объяснили на официальной странице горнолыжного комплекса «Ключи» и посоветовали перед поездкой уточнять обстановку у администратора.





Морозы в Новосибирскую область придут в ближайшие дни. По прогнозам температура опустится до -38 градусов.