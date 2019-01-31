подробности

Горнолыжные курорты объявили о закрытии на время морозов

Подъемники не будут работать несколько дней

Подъемники закроют на время сильных холодов
Подъемники закроют на время сильных холодов


Новосибирские горнолыжные курорты предупредили о том, что закрываются на несколько дней из-за морозов — подъемники не будут работать до конца следующей недели.


«В связи с морозами с пятницы 01.02 комплекс работать не будет! До потепления — ориентировочно до четверга 07.02. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — сообщили в официальной группе «ВКонтакте» курорта Юрманка.


В ближайшие дни приостанавливает работу и горнолыжный комплекс Новососедово. На официальной странице комплекса во «ВКонтакте» сообщается о том, что с 30 января по 7 февраля они будут работать в зависимости от погоды. «При температуре ниже -24 градусов на нижней станции канатные дороги включаться не будут. В морозы разница фактической температуры на горе и под горой составляет не менее 10 градусов», — объяснили в администрации комплекса.


В «Ключах» сообщили, что в ближайшие дни комплекс работает, но напомнили, что подъемники нельзя включать при температуре ниже -25 градусов. «И ещё в комплексе всегда температура ниже на 3-5 градусов, чем в городе», — объяснили на официальной странице горнолыжного комплекса «Ключи» и посоветовали перед поездкой уточнять обстановку у администратора.


Морозы в Новосибирскую область придут в ближайшие дни. По прогнозам температура опустится до -38 градусов

Прочтений: 4643

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено