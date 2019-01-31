Троллейбус № 13 разбил стекло маршрутке на Красном проспекте

Водитель «Газели» утверждает, что троллейбус отъезжал от остановки перед аварией

Авария случилась на остановке «Автовокзал»
Авария случилась на остановке «Автовокзал»


Утром 31 января на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска столкнулись троллейбус № 13 и маршрутка № 301 — в результате аварии у маршрутки осталось разбитое стекло.


По информации аваркомов службы «Альянс», авария случилась недалеко от остановки «Автовокзал».


«Красный проспект, 4 в сторону Фабричной. Водитель троллейбуса утверждает, что стоял в момент ДТП. Водитель "Газели" утверждает, что троллейбус отъезжал от остановки. Пострадавших нет. Вину никто не признает», — описали ситуацию аваркомы «Альянса».


По их информации, троллейбус боковым зеркалом разбил стекло маршрутки.


В момент столкновения в маршрутке не было пассажиров, добавляют аваркомы
В момент столкновения в маршрутке не было пассажиров, добавляют аваркомы


«Водители мирно разобрались. Кто-то совершил ошибку, подъехал аварийный комиссар, разобрались на месте. Водитель поехал ремонтироваться. Он будет направлен на внеплановое занятие по безопасности дорожного движения», — прокомментировали ситуацию в ИП «Фирсов Н.В.», которое обслуживает маршрутку № 301.


Ранее стало известно, что на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Škoda — из-за аварии оказалось заблокировано движение трамваев № 13.

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