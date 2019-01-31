Троллейбус № 13 разбил стекло маршрутке на Красном проспекте
Водитель «Газели» утверждает, что троллейбус отъезжал от остановки перед аварией
Утром 31 января на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска столкнулись троллейбус
По информации аваркомов службы «Альянс», авария случилась недалеко от остановки «Автовокзал».
«Красный проспект, 4 в сторону Фабричной. Водитель троллейбуса утверждает, что стоял в момент ДТП. Водитель "Газели" утверждает, что троллейбус отъезжал от остановки. Пострадавших нет. Вину никто не признает», — описали ситуацию аваркомы «Альянса».
По их информации, троллейбус боковым зеркалом разбил стекло маршрутки.
«Водители мирно разобрались. Кто-то совершил ошибку, подъехал аварийный комиссар, разобрались на месте. Водитель поехал ремонтироваться. Он будет направлен на внеплановое занятие по безопасности дорожного движения», — прокомментировали ситуацию в ИП «Фирсов Н.В.», которое обслуживает маршрутку № 301.
Ранее стало известно, что на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Škoda — из-за аварии оказалось заблокировано движение трамваев
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Александр Сильченко
Фото аварийных комиссаров «Альянс»