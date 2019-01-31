Троллейбус № 13 разбил стекло маршрутке на Красном проспекте

Водитель «Газели» утверждает, что троллейбус отъезжал от остановки перед аварией

Авария случилась на остановке «Автовокзал»





Утром 31 января на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска столкнулись троллейбус № 13 и маршрутка № 301 — в результате аварии у маршрутки осталось разбитое стекло.





По информации аваркомов службы «Альянс», авария случилась недалеко от остановки «Автовокзал».





«Красный проспект, 4 в сторону Фабричной. Водитель троллейбуса утверждает, что стоял в момент ДТП. Водитель "Газели" утверждает, что троллейбус отъезжал от остановки. Пострадавших нет. Вину никто не признает», — описали ситуацию аваркомы «Альянса».





По их информации, троллейбус боковым зеркалом разбил стекло маршрутки.





В момент столкновения в маршрутке не было пассажиров, добавляют аваркомы





«Водители мирно разобрались. Кто-то совершил ошибку, подъехал аварийный комиссар, разобрались на месте. Водитель поехал ремонтироваться. Он будет направлен на внеплановое занятие по безопасности дорожного движения», — прокомментировали ситуацию в ИП «Фирсов Н.В.», которое обслуживает маршрутку № 301.



