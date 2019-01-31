Новосибирец запустил в Центральном парке квадрокоптер с камерой и получил штраф

Он попался на глаза полиции, которая передала протокол в прокуратуру

Его оштрафовали на 3 тысячи рублей





Жителя Новосибирска привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера в Центральном парке — его оштрафовали на 3 тысячи рублей.





Как сообщила корреспонденту НГС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова, новосибирец запустил дрон 13 января, когда гулял по парку с ребёнком.





«Установлено, что в период времени с 17 часов до 17:20 местный житель <...> гулял с сыном и решил запустить квадрокоптер. Вопреки требованиям закона полет осуществлен в отсутствие плана полета, без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и органов местного самоуправления», — пояснила Оксана Горбунова.





Как пояснил корреспонденту НГС сотрудник транспортной прокуратуры, проводивший проверку, Евгений Дьячко, новосибирец запустил квадрокоптер, чтобы снять центральный парк. «Это обычное дело, не все знают, что нужно разрешение.





Никто не жаловался, в парке же дежурят сотрудники полиции. Заметили, подошли, попросили разрешения. Ввиду отсутствия разрешения составили протокол, забрали квадрокоптер», — рассказал Дьячко.





Новосибирская транспортная прокуратура решила наказать владельца квадрокоптера за «нарушение правил использования воздушного пространства» (ст.11.4 КоАП РФ) — его оштрафовали на 3000 рублей. В прокуратуре отметили, что до этого мужчину не привлекали к административной ответственности.





«После вынесения решения о назначении штрафа квадрокоптер вернули», — уточнил Евгений Дьячко.







В конце ноября прокуратура также штрафовала жителя Новосибирска на 3 тысячи рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер в небо над заводом «Искра».