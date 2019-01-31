Новосибирцы признались, что не любят работать зимой

55% опрошенных новосибирцев сказали, что им трудно работать зимой





Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Новосибирска, чтобы выяснить, как работоспособность зависит от времени года.







«О зависимости своей работоспособности от сезона в ходе опроса рассказали 58% респондентов. 42% новосибирцев, напротив, не замечают такой взаимосвязи.







55% опрошенных отметили, что сложнее всего им работать зимой.





Четверть горожан теряют работоспособность летом, а 11% — осенью. И только 9% новосибирцев признались, что рабочие обязанности труднее им даются весной», — такие результаты показал опрос.







Аналитики отметили, что 60 % новосибирцев рассказали, что им было нетрудно влиться в работу после новогодних каникул. Ещё 40 % опрошенных отметили, что испытывали небольшие трудности после январских выходных.







«Говоря о времени суток, 46% опрошенных отметили, что меньше всего сил на трудовую деятельность чувствуют утром. 38% горожан ощущают снижение работоспособности ближе к вечеру, а 16% — днем», — приводят аналитики результаты опроса.







Ранее аналитики подсчитали, сколько бургеров можно купить на среднюю зарплату жителя Новосибирска.

