Новосибирцы признались, что не любят работать зимой
Аналитики опросили 1120 жителей Новосибирска
Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Новосибирска, чтобы выяснить, как работоспособность зависит от времени года.
«О зависимости своей работоспособности от сезона в ходе опроса рассказали 58% респондентов. 42% новосибирцев, напротив, не замечают такой взаимосвязи.
55% опрошенных отметили, что сложнее всего им работать зимой.
Четверть горожан теряют работоспособность летом, а 11% — осенью. И только 9% новосибирцев признались, что рабочие обязанности труднее им даются весной», — такие результаты показал опрос.
Аналитики отметили, что 60 % новосибирцев рассказали, что им было нетрудно влиться в работу после новогодних каникул. Ещё 40 % опрошенных отметили, что испытывали небольшие трудности после январских выходных.
«Говоря о времени суток, 46% опрошенных отметили, что меньше всего сил на трудовую деятельность чувствуют утром. 38% горожан ощущают снижение работоспособности ближе к вечеру, а 16% — днем», — приводят аналитики результаты опроса.
Ранее аналитики подсчитали, сколько бургеров можно купить на среднюю зарплату жителя Новосибирска.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бураковой