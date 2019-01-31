Авария парализовала движение трамваев № 13 на Серебренниковской

Из-за аварии шесть трамваев не смогли проехать по маршруту

Из трамваев высадили всех пассажиров
Из трамваев высадили всех пассажиров


Утром 31 января на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Škoda — из-за аварии оказалось заблокировано движение трамваев № 13.


По информации аваркомов, авария случилась недалеко от остановки трамваев «Автовокзал (ул. Мостовая)» около 8:10.


«Серебренниковская, 2 в сторону центра. Столкновение "Ниссана" и "Шкоды". Вину никто не признает. Трамваи стоят», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс», прикрепив к своему сообщению фотографию с места аварии.


Согласно данным карты ЦУГАЭТ, сейчас из-за столкнувшихся иномарок парализовано движение трамваев № 13. Недалеко от места аварии скопилось 6 трамваев. По сообщению аваркомов, из трамваев высадили пассажиров.


Шесть трамваев № 13 не смогли проехать по маршруту
Шесть трамваев № 13 не смогли проехать по маршруту


Днём 10 января в Ленинском районе Новосибирска сошёл с рельсов трамвай — из-за этого движение трамвайных маршрутов № 15 и 18 оказалось заблокированным.

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