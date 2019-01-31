Авария парализовала движение трамваев № 13 на Серебренниковской
Из-за аварии шесть трамваев не смогли проехать по маршруту
Утром 31 января на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan и Škoda — из-за аварии оказалось заблокировано движение трамваев
По информации аваркомов, авария случилась недалеко от остановки трамваев «Автовокзал (ул. Мостовая)» около 8:10.
«Серебренниковская, 2 в сторону центра. Столкновение "Ниссана" и "Шкоды". Вину никто не признает. Трамваи стоят», — коротко описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс», прикрепив к своему сообщению фотографию с места аварии.
Согласно данным карты ЦУГАЭТ, сейчас из-за столкнувшихся иномарок парализовано движение трамваев
Днём 10 января в Ленинском районе Новосибирска сошёл с рельсов трамвай — из-за этого движение трамвайных маршрутов
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Александр Сильченко
Фото аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот maps.nskgortrans.ru