В новосибирском вузе открыли альпинистский клуб для студентов

В мае семь студентов отправятся покорять вершину Юбилейная в Республике Алтай

Первое восхождение альпинистов НГТУ запланировано на 8-9 мая
Первое восхождение альпинистов НГТУ запланировано на 8-9 мая


В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) начнут готовить альпинистов — об открытии альпинистского клуба сообщили в пресс-службе университета.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов, в альпинистском клубе будут заниматься студенты, которых будут обучать с нуля. По его словам, уже набралось много желающих, из которых будет собрана основная команда. 


«Работа клуба призвана сделать университет центром развития альпинизма в Новосибирской области. Планируется, что спортсмены клуба будут принимать участие в соревнованиях различного уровня. Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области и Ассоциация выпускников НГТУ–НЭТИ готовы оказывать клубу методическое и финансовое содействие», — сообщили в пресс-службе университета.


Первое восхождение альпинистов НГТУ намечено на 8-9 мая. Спортсменам предстоит покорить вершину Юбилейная в Республике Алтай, высота которой достигает 3403 метров.


«В акции будут участвовать 7 студентов НГТУ. Спортсмены совершат восхождение с портретами своих предков — участников Великой Отечественной войны. Об этом событии по заказу Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ будет снят фильм», — добавили в пресс-службе НГТУ.


Осенью 2018 года в Новосибирском государственном техническом университете объявили набор на бесплатную программу по подготовке пилотов. После обучения каждый участник программы может получить права на управление самолётом.

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