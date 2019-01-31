В новосибирском вузе открыли альпинистский клуб для студентов

В мае семь студентов отправятся покорять вершину Юбилейная в Республике Алтай

Первое восхождение альпинистов НГТУ запланировано на 8-9 мая





В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) начнут готовить альпинистов — об открытии альпинистского клуба сообщили в пресс-службе университета.



Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов, в альпинистском клубе будут заниматься студенты, которых будут обучать с нуля. По его словам, уже набралось много желающих, из которых будет собрана основная команда.







«Работа клуба призвана сделать университет центром развития альпинизма в Новосибирской области. Планируется, что спортсмены клуба будут принимать участие в соревнованиях различного уровня. Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области и Ассоциация выпускников НГТУ–НЭТИ готовы оказывать клубу методическое и финансовое содействие», — сообщили в пресс-службе университета.





Первое восхождение альпинистов НГТУ намечено на 8-9 мая. Спортсменам предстоит покорить вершину Юбилейная в Республике Алтай, высота которой достигает 3403 метров.





«В акции будут участвовать 7 студентов НГТУ. Спортсмены совершат восхождение с портретами своих предков — участников Великой Отечественной войны. Об этом событии по заказу Ассоциации выпускников НГТУ–НЭТИ будет снят фильм», — добавили в пресс-службе НГТУ.



Осенью 2018 года в Новосибирском государственном техническом университете объявили набор на бесплатную программу по подготовке пилотов. После обучения каждый участник программы может получить права на управление самолётом.