Нападающий ХК «Сибирь» получил травму на игре с «Барысом»

Владимир Первушин отыграл за новосибирский клуб 126 матчей.





Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Первушин не сможет играть за команду из-за травмы, полученной в прошлой игре с соперниками из Астаны.







«Во время матча с "Барысом" нападающий "Сибири" Владимир Первушин получил повреждение верхней части тела. Медицинское обследование показало, что на восстановление хоккеисту потребуется минимум месяц», — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».







Также стало известно, что хоккейный клуб решил продлить контракт с Первушиным, который играет за новосибирскую команду с 2016 года, ещё на два сезона.







«К настоящему моменту в активе форварда 126 матчей за нашу команду. <…> Владимир славится бойцовскими качествами, а в текущем сезоне является единственным нападающим КХЛ, который входит в топ-10 игроков по количеству заблокированных бросков!», — говорится в сообщении.







Ранее стало известно, что защитник «Сибири» Константин Алексеев не сможет выйти на лёд до конца сезона из-за полученной в матче с «Адмиралом» травмы.

