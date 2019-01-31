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Нападающий ХК «Сибирь» получил травму на игре с «Барысом»

Владимир Первушин не сможет играть минимум месяц

Владимир Первушин отыграл за новосибирский клуб 126 матчей.
Владимир Первушин отыграл за новосибирский клуб 126 матчей.


Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Первушин не сможет играть за команду из-за травмы, полученной в прошлой игре с соперниками из Астаны.


«Во время матча с "Барысом" нападающий "Сибири" Владимир Первушин получил повреждение верхней части тела. Медицинское обследование показало, что на восстановление хоккеисту потребуется минимум месяц», — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».


Также стало известно, что хоккейный клуб решил продлить контракт с Первушиным, который играет за новосибирскую команду с 2016 года, ещё на два сезона.


«К настоящему моменту в активе форварда 126 матчей за нашу команду. <…> Владимир славится бойцовскими качествами, а в текущем сезоне является единственным нападающим КХЛ, который входит в топ-10 игроков по количеству заблокированных бросков!», — говорится в сообщении.


Ранее стало известно, что защитник «Сибири» Константин Алексеев не сможет выйти на лёд до конца сезона из-за полученной в матче с «Адмиралом» травмы.

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