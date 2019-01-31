Нападающий ХК «Сибирь» получил травму на игре с «Барысом»
Владимир Первушин не сможет играть минимум месяц
Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Первушин не сможет играть за команду из-за травмы, полученной в прошлой игре с соперниками из Астаны.
«Во время матча с "Барысом" нападающий "Сибири" Владимир Первушин получил повреждение верхней части тела. Медицинское обследование показало, что на восстановление хоккеисту потребуется минимум месяц», — сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».
Также стало известно, что хоккейный клуб решил продлить контракт с Первушиным, который играет за новосибирскую команду с 2016 года, ещё на два сезона.
«К настоящему моменту в активе форварда 126 матчей за нашу команду. <…> Владимир славится бойцовскими качествами, а в текущем сезоне является единственным нападающим КХЛ, который входит в топ-10 игроков по количеству заблокированных бросков!», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что защитник «Сибири» Константин Алексеев не сможет выйти на лёд до конца сезона из-за полученной в матче с «Адмиралом» травмы.
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Александра Трофименко
Фото vk.com/hcsibir1962