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«Чуть людей не задавил»: в Дзержинском районе водитель протаранил машину и скрылся

По словам очевидцев, мужчина был пьян

Скрывшийся с места аварии водитель чуть не врезался в людей, которые стояли на остановке
Скрывшийся с места аварии водитель чуть не врезался в людей, которые стояли на остановке


Вечером 30 января на пересечении улиц Толбухина и Доватора произошла авария с участием трёх автомобилей.


«Стоял на перекрёстке на красном сигнале светофора. Загорелся зелёный. С противоположной стороны движения навстречу выехал автомобиль "Авенсис". <…> Выехал на встречку, обгонял автомобиль и врезался в меня», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав, водитель пострадавшей «Лады Приора».


После столкновения «Приору» вынесло в припаркованный рядом «Мерседес». По словам пассажира «Мерседеса» Романа, водитель «Авенсиса» был пьян.


«Там народ собрался, не успели увидеть, как он сел в машину и уехал. Он чуть людей не задавил. Там, получается, рядом остановка. Там прям перегаром сильно издалека [пахло]. Он сам еле как на ногах стоял», — объяснил ситуацию Роман.


Сейчас участники аварии пытаются разыскать водителя «Авенсиса».


В прошлый вторник пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте машины. Полиции пришлось устроить погоню за нарушителем.

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