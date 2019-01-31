«Чуть людей не задавил»: в Дзержинском районе водитель протаранил машину и скрылся

По словам очевидцев, мужчина был пьян

Скрывшийся с места аварии водитель чуть не врезался в людей, которые стояли на остановке





Вечером 30 января на пересечении улиц Толбухина и Доватора произошла авария с участием трёх автомобилей.







«Стоял на перекрёстке на красном сигнале светофора. Загорелся зелёный. С противоположной стороны движения навстречу выехал автомобиль "Авенсис". <…> Выехал на встречку, обгонял автомобиль и врезался в меня», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав, водитель пострадавшей «Лады Приора».







После столкновения «Приору» вынесло в припаркованный рядом «Мерседес». По словам пассажира «Мерседеса» Романа, водитель «Авенсиса» был пьян.





«Там народ собрался, не успели увидеть, как он сел в машину и уехал. Он чуть людей не задавил. Там, получается, рядом остановка. Там прям перегаром сильно издалека [пахло]. Он сам еле как на ногах стоял», — объяснил ситуацию Роман.







Сейчас участники аварии пытаются разыскать водителя «Авенсиса».







В прошлый вторник пьяный водитель прокатил женщину-полицейского на капоте машины. Полиции пришлось устроить погоню за нарушителем.