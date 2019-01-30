Человек метался в панике: спасатели рассказали подробности пожара в Ленинском районе
Огонь тушили 26 человек
Сегодня днём, 30 января, в Ленинском районе Новосибирска на улице Римского-Корсакова, 12 в пятиэтажном доме загорелась одна из квартир на втором этаже.
«Прибыв на пожар, спасатели МАСС вскрыли 3 квартиры рядом с горящей квартирой. В одной из квартир, находящейся на 3-м этаже дома непосредственно над горевшей квартирой, был обнаружен мужчина приблизительно 35 лет, который метался в панике по собственной задымлённой квартире и самостоятельно не мог открыть дверь. Спасатели вывели мужчину на улицу. В других обследованных квартирах хозяев не оказалось», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что пожар начался в 15:47 и был ликвидирован через два часа, в 17:44. «На тушение привлекалось 7 единиц техники и 26 человек личного состава», — пояснили в ведомстве.
О причинах пожара пока не сообщается.
Жительница дома сообщила, что после пожара в здании было отключено электричество. По данным муниципального городского портала, свет в квартирах жильцов появится только завтра, 31 января, в 10 часов утра.
Вчера вечером в Ленинском районе горел частный дом. На месте работали пожарные, полиция и скорая.
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Александра Трофименко
Фото Анны Золотовой
Скриншот map.novo-sibirsk.ru/portal