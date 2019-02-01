Новосибирский магнат открыл на площади Маркса большой рыбный магазин с кулинарией

Сам бизнесмен заявил, что теперь отказывается от мяса в пользу рыбы

На первом этаже ГУМа в Ленинском районе Новосибирска открылся большой рыбный магазин — он работает на том же самом месте, где ещё в начале месяца была торговая точка сети «Рыбный день».





Новый рыбный магазин появился на месте старого, закрытого уже в этом году





Открывшийся на месте «Рыбного дня» магазин так и называется «Рыбный магазин». Новая вывеска так же, как и у предшественника, выполнена в оранжевом цвете, но другого оттенка.





В самом «Рыбном магазине» на витринах стоят объявления о том, что здесь принимают дисконтные карты «Рыбного дня». Продавцы новой торговой точки, впрочем, говорят, что к старому магазину отношения не имеют.







То, что «Рыбный магазин» никак не связан с «Рыбным днём», корреспонденту НГС подтвердила и руководитель «Рыбного дня» Дарья Бортникова. На вопрос, что заставило компанию отказаться от помещения на Маркса, она не ответила.







Вывески магазинов отличаются, но покупатели замечают это не сразу

Это уже второй случай, когда «Рыбный магазин» открывается на том же самом месте, откуда только что съехал «Рыбный день». В конце прошлого года это произошло на улице Бориса Богаткова.







Внутри у нового магазина пока явный избыток свободного пространства





Несмотря на очевидное внешнее сходство, магазины всё же отличаются друг от друга. В торговой точке на площади Маркса пока куда больше свободного места, чем в магазине-предшественнике.





Центр зала вовсе занят кулинарией, а львиная доля продукции, которая не имеет к рыбе прямого отношения, — это выпечка, салаты, готовые блюда и т. д. В зале нет кухонного оборудования (на нём в «Рыбном дне» готовят часть блюд, которые продаются в магазине).







В новом магазине принимают дисконтные карты предшественника





Управляющая магазином Ольга Петрова рассказала, что это уже четвертая торговая точка под таким названием. «Первые две открылись осенью, и они существенно меньше. Третий магазин — уже похожий на этот — заработал в декабре прошлого года на Бориса Богаткова», — рассказала Петрова. По её словам, в магазине на Маркса сейчас представлены больше 350 видов рыбы.





Первая точка «Рыбного магазина» открылась на улице Бориса Богаткова. И тоже на месте закрытого здесь «Рыбного дня»





Сеть «Рыбный магазин» открыта индивидуальным предпринимателем Иваном Ерохиным. По данным базы данных «Контур.Фокус», он является соучредителем компании ООО «Сибинвест». У «Сибинвеста» есть дочернее предприятие ООО «Сателит», руководит которым Дмитрий Башмаков. На него же зарегистрировано ИП, которое занимается управлением кулинарией, которая работает в составе «Рыбного магазина» как отдельная структура.





Сам Башмаков — известный новосибирский предприниматель, которому среди прочего принадлежит торговый комплекс «Восток» на Гусинобродском шоссе. В базе «Контур.Фокус» есть информация о 35 юридических лицах, где он является одним из учредителей или единственным владельцем. По большей части это компании, занимающиеся операциями с недвижимостью.





Прежде всего в магазине хотят торговать российской рыбой и морепродуктами





Сам Дмитрий Башмаков рассказал, что идея открыть сеть рыбных магазинов принадлежит ему — такая мысль возникла у него после того, как он сам как потребитель решил перейти на преимущественно рыбное меню. Такую пищу Башмаков считает более полезной по сравнению с мясом.





«У меня были друзья, которые ели преимущественно рыбу, и было видно, что у них всегда больше энергии, больше сил. Так и заинтересовался этой темой», — сказал предприниматель.





По словам Дмитрия Башмакова, принципиальным отличием «Рыбного магазина» от большинства подобных точек в Новосибирске (как правило, они принадлежат компаниям, занимающимся переработкой рыбы. — Прим. ред.) должно стать то, что в нем будет представлена продукция разных поставщиков.





В магазине говорят, что предлагают больше 350 видов продукции из рыбы





«Когда переработчик и продавец — это одна компания, возникает соблазн пропавшую рыбу не списать, а отдать в цех. Чтобы этого не было, мы даже разделили торговлю и производство на разные предприятия, которые у нас друг друга немного даже недолюбливают», — рассказал предприниматель.







По словам Башмакова, для кулинарии он пригласил шеф-повара из Риги с собственными авторскими рецептами. Сейчас блюда кулинарии, включающие больше 100 наименований, можно купить в отделах, которые работают в составе магазинов. Но в ближайшем будущем предприниматель намерен открыть рядом с ГУМом небольшой павильон, где наряду с привычными массовому покупателю беляшами будут продаваться и доступные блюда из рыбы.





Кроме рыбы в «Рыбном магазине» есть отдел кулинарии с выпечкой и салатами





По данным 2ГИС, у самого «Рыбного дня» сейчас в Новосибирске шесть торговых точек, в том числе в левобережной части города работает только одна торговая точка в ТЦ «Амстердам» рядом с метро «Студенческая». Всего же в Новосибирске сейчас, по данным 2ГИС, больше 300 магазинов и специализированных отделов, торгующих рыбой. Рыбные магазины в прошлом году стали самым быстро развивающимся форматом продовольственной розницы.