«Рефери почему-то не остановил бой»: 13-летний мальчик попал в больницу после соревнований по MMA

Отец ребёнка обвинил рефери в том, что тот вовремя не остановил матч

Теперь отец ребёнка намерен добиться увольнения рефери, следившего за боем
Теперь отец ребёнка намерен добиться увольнения рефери, следившего за боем


В Новосибирске 13-летний участник чемпионата по боям без правил попал в больницу после соревнований. Отец винит рефери поединка в том, что тот вовремя не остановил бой.


Бои проходили 26 января в спортивной школе на Дачной.


Как сообщил корреспонденту НГС отец ребёнка Дмитрий Бабин, во время боя соперник нанёс несколько ударов по голове его сына. 


«По ребятишкам добивания не должно быть, правила же известны до боя. Оппонент его, к нему претензий нет, он работал хорошо. 


А рефери по какой-то причине не остановил бой, он же видел, что ребёнка бьют, Димка едва не отключался, почти сознание потерял», — вспоминает Дмитрий Бабин.



О том, что у ребёнка сотрясение, Дмитрий Бабин узнал только на следующий день, когда его сын начал жаловаться на головокружение. «Так получилось, что мы вернулись ночью, после 10. Переночевали, состояние было взволнованное у ребёнка. Вижу — фонарь под глазом, думаю "ну, бывает всякое, что там говорить". 


Но потом Димка с утра начал жаловаться, что ему плохо, от еды отказался. Спросил у него, в чём дело, он мне сказал, что у него голова кружится. Вызвал скорую, она его увезла. [Потом] мне позвонили из больницы, сказали, что у сына сотрясение», — говорит Дмитрий Бабин.


Ребёнок, по словам Дмитрия Бабина, находится в больнице. Сейчас отец пытается добиться увольнения рефери. «Я хочу, чтобы наказали рефери, уволили его. Он не выполнил свою работу. Он должен сохранять здоровье бойцов. Элементарно не выполнил задачу, зачем его туда поставили», — пояснил свою позицию Бабин.


Как рассказал корреспонденту НГС президент новосибирской федерации СБЕ «ММА», депутат горсовета Юрий Фоломкин, он лично наблюдал за ходом боя и не заметил никаких нарушений.


«Помимо рефери есть ещё боковые судьи, главный судья, полный зал народа был. Никто ничего не видел, а сейчас судью выставляют виноватым. Травмы они бывают нечасто, и даже хоккей, и футбол более травматичны. Надо понимать, что сейчас отец просто на эмоциях, его можно понять. А раздувать из этого какой-то скандал не стоит», — уверен Юрий Фоломкин.


В январе ученица 7-го класса школы № 119 Снежана Хмелёва неудачно скатилась на лыжах со склона на школьном стадионе и влетела в турник. По словам мамы девочки Дарьи Хмелёвой, дочь потеряла сознание, но учитель физкультуры не оказала ей помощь и даже не отвела ученицу к школьной медсестре.

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