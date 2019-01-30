Возле детского сада на Богаткова разрешили построить теннисный корт и автостоянку
Владельцы не сумели продать землю и решили строить на ней сами
Мэрия Новосибирска 23 января выдала разрешение на строительство здания теннисного корта и автостоянки на улице Бориса Богаткова, 23 — документ опубликован на сайте департамента строительства и архитектуры.
По информации разрешения, на пустыре возле детского сада «Ёлочка» планируют построить одноэтажное здание общей площадью 426,2 кв. м и высотой 7,5 м, возле него должна быть автостоянка на 6 автомобилей.
Документ выдан на имя Сергея Владимировича Фоменко. По информации базы данных «Контур.Фокус», предприниматель с такими именем, фамилией и отчеством владеет в Новосибирске несколькими компаниями, в частности, занимающимися арендой и управлением недвижимостью. Связаться с предпринимателем корреспонденту НГС не удалось.
Строительная площадка сегодня огорожена забором, вместо паспорта объекта — баннер с адресом сайта и номером телефона. Ответившая на звонок женщина рассказала, что владельцы участка собирались его продать, но передумали и будут строить сами. Что именно здесь появится, они, по её словам, ещё не решили. Сайт по указанному на баннере адресу находится на техническом обслуживании.
Если на участка всё же будет построен теннисный корт, он станет уже третьим спортивным проектом, завяленным в районе в последнее время: дальше по Богаткова строится фехтовальный комплекс и центр экстремальных видов спорта.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова