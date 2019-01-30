В Новосибирске подешевел бензин, но этого никто не заметит

АИ-92 на прошлой неделе можно было приобрести по цене от 40 рублей 35 копеек до 41 рубля за 1 литр





Аналитики зафиксировали снижение цен на бензин и дизельное топливо — стоимость упала на несколько копеек.





Специалисты Новосибирскстата опубликовали результаты мониторинга за неделю с 21 по 28 января.





Оказалось, что средняя цена на бензин снизилась с 42 рублей 10 копеек до 42 рублей 8 копеек. На дизельное топливо цена упала с 48 рублей 32 копеек до 48 рублей 31 копейки.





«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,35 до 41 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,20 до 44,90 рубля за 1 литр, марки АИ-98 — от 47,70 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 47,55 до 49,90 рубля за 1 литр», — сообщают аналитики.





Несколько недель подряд цены на бензин росли. В частности, на предыдущей неделе — с 14 по 21 января — цена на бензин выросла в среднем на 0,6% (на 24 копейки). При этом дизельное топливо в тот период уже начало дешеветь — стоимость опустилась на 0,9% (на 43 копейки).