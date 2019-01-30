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Сибирячка выпустила блокноты и тетради с фотографиями Новосибирска из Instagram

На обложки попали тайные граффити и красивые дворы города

Все фотографии выбраны из профиля фотографа в Instagram
Все фотографии выбраны из профиля фотографа в Instagram


Фотограф Лена Иванова выпустила блокноты и тетради с фотографиями Новосибирска из своего Instagram: на обложки попали достопримечательности, тайные граффити, дворы баров, а также дома со словом «любовь» из гипсовых букв.


Изначально фотографии Лены Ивановой продавали в качестве открыток в книжном магазине «Перемен». Далее магазин и фотограф решили объединиться и выпустить общую продукцию: на обложках тетрадей и блокнотов размещены фотографии из Instagram, а на обратной стороне — логотип магазина.


Тетрадь продаётся за 100 рублей, блокнот — 150, пока есть 12 вариантов обложек
Тетрадь продаётся за 100 рублей, блокнот — 150, пока есть 12 вариантов обложек


«Открытки Лены с нестандартными местами Новосибирска продаются у нас много лет. Это взгляд художника на город. Сегодня появились блокноты и тетради. Они вышли как мерч магазина и, скорее всего, не будут нигде продаваться. Пока напечатали пробный тираж, позже увеличим», — рассказала корреспонденту НГС директор магазина «Перемен» Анна Яковлева.


Ранее НГС писал, как сибирячка зарабатывает на жизнь с помощью блокнотов, чтобы воспитывать сына.

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