Сибирячка выпустила блокноты и тетради с фотографиями Новосибирска из Instagram

Все фотографии выбраны из профиля фотографа в Instagram





Фотограф Лена Иванова выпустила блокноты и тетради с фотографиями Новосибирска из своего Instagram: на обложки попали достопримечательности, тайные граффити, дворы баров, а также дома со словом «любовь» из гипсовых букв.





Изначально фотографии Лены Ивановой продавали в качестве открыток в книжном магазине «Перемен». Далее магазин и фотограф решили объединиться и выпустить общую продукцию: на обложках тетрадей и блокнотов размещены фотографии из Instagram, а на обратной стороне — логотип магазина.





Тетрадь продаётся за 100 рублей, блокнот — 150, пока есть 12 вариантов обложек





«Открытки Лены с нестандартными местами Новосибирска продаются у нас много лет. Это взгляд художника на город. Сегодня появились блокноты и тетради. Они вышли как мерч магазина и, скорее всего, не будут нигде продаваться. Пока напечатали пробный тираж, позже увеличим», — рассказала корреспонденту НГС директор магазина «Перемен» Анна Яковлева.





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