Всю еду возьму с собой: в Новосибирске бум заведений, которые торгуют навынос

2ГИС подсчитал, как изменился за год ресторанный рынок в крупнейших городах России. В Новосибирске самый большой прирост у кулинарий, пиццерий и кофеен, которые продают еду навынос. А хуже всего дела обстоят у баров.







В прошлом году новосибирский ресторанный рынок впервые за последние несколько лет практически не вырос





Исследование состояния общепита в российских городах-миллионниках 2ГИС включает 16 городов и 10 сегментов общепита — от ресторанов до фреш-баров. Как выяснили специалисты 2ГИС, в 2018 году российский общепит снова начал активно расти: за год число точек общепита в городах-миллионниках увеличилось сразу на 15,7% (в 2017 году прирост составил только 5,5%).





В Новосибирске рост оказался заметно меньше среднероссийского — 12%, по этому показателю город оказался на десятом месте (сразу после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга).





Лидерами же роста стали Ростов-на-Дону (30%), Краснодар (26%) и Москва (18%).





В прошлом году больше всего увеличилось число кулинарий





В Новосибирске быстрее всего росли форматы to go (то есть такие, где блюда забирают с собой, чтобы унести домой, в офис или употребить по дороге).





Настоящий бум случился у кулинарий — по данным 2ГИС, за год их число выросло почти в два с половиной раза (сейчас их уже 130 точек). Здесь, впрочем, нужно учитывать, что часть этого роста обеспечили точки «Есть поесть», которые уже давно работали в составе сети «Торговая площадь», но только в прошлом году у них начали активно появляться собственные вывески.





Пиццерии стали одним из самых популярных направлений у рестораторов





Вторым по скорости роста направлением в Новосибирске стали пиццерии, количество которых достигло 84 (рост 65%). Здесь появились и крупные новые игроки федерального уровня («Додо Пицца»), и новые местные сети («Пицца Синица», у которой сейчас уже пять точек в городе).





Самой быстро растущей сетью прошлого года стала PRIMETIME Coffee





Третий по росту количества точек формат — кофейни (390 заведений, рост 57%). В этом сегменте самой быстро растущей сетью стала PRIMETIME Coffee, которая за год смогла вырасти от двух точек до 15 заведений. В сеть в прошлом году превратился и проект Coffee Collective (сейчас 3 точки). Кроме того, уже в начале этого года на новосибирский рынок вышел амбициозный игрок из Омска Skuratov Coffee.





Неожиданный рост в прошлом году показало направление суши-баров, количество которых в последние годы стабильно сокращалось, — 2ГИС насчитал их 49 (44% рост). Объясняется это тем, что целый ряд предприятий, которые ранее работали исключительно на доставку (или имели одно единственное небольшое кафе), открыли собственные заведения. Так, например, «Империя восходящего солнца» обзавелась уже тремя такими точками в разных частях города.





Самая крупная сеть стационарного фастфуда в Новосибирске — американская KFC





Немного (чуть выше общего уровня) подрос и фастфуд: сейчас в этой категории 479 заведений (рост 14%). Здесь, впрочем, можно выделить два конкурирующих, но отличающихся друг от друга направления. Так, крупнейшей сетью в категории «кафе/рестораны быстрого питания» у 2ГИС сегодня является «Дядя Дёнер» (85 точек), работающая преимущественно в формате небольших уличных павильонов. Если же говорить о стационарных заведениях, то здесь лидером остается KFC с 20 заведениями.







Остальные категории (рестораны, столовые, мини-кофейни), по данным 2ГИС, прибавили совсем немного (от 1 до 8%). Единственным форматом, который в прошлом году просел, стали бары (падение 4%). Характерно, что на месте одного из таких закрывшихся баров откроется именно кофейня.





Запустив на улицы своих ярко одетых курьеров, «Яндекс.Еда» уже самим своим присутствием на рынке подстегнула интерес к услуге доставки как таковой





Из других заметных событий рынка общепита, которые не отмечены в исследовании 2ГИС, можно отметить выход на новосибирский рынок службы доставки «Яндекс.Еда». Она сегодня предлагает блюда уже более чем из 120 заведений, и список этот постоянно расширяется. Развитие такого рода сервисов способствует тому, что люди всё чаще предпочитают отказаться от похода в заведение и заказать еду домой.







В прошлом году заведения паназиатской кухни открывались одно за другим





Заметным трендом прошлого года стало и появление большого количества новых заведений паназиатской кухни. Так, новосибирская компания «Foodee Люди» открыла две точки своей сети Kung Pho и запустила новый проект Dimsum Bao. До трёх точек довели количество заведений владельцы сети PHo. А ресторанная компания Дениса Иванова открыла своё первое паназиатское заведение в Новосибирске под названием Aziatish.





Заметно активизировались новосибирские компании и на рынках других регионов. Так, компания «Фуд мастер» открыла в Москве первую точку своей сети «Вилка-Ложка», а у компании Дениса Иванова в столице появился ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ и ещё одно японское кафе [KU:].





Бары в прошлом году закрывались быстрее, чем открывались





По данным Росстата, совокупный оборот предприятий общественного питания в Новосибирской области в 2018 году составил 26,8 миллиарда рублей. Это всего на 2,7% больше, чем годом ранее. При этом все последние годы общепит стабильно рос (в 2017 году, например, этот рост превысил 17%). Меньше всего новосибирцы потратили в ресторанах в январе (1,82 миллиарда рублей), а самым урожайным месяцем стал октябрь (2,59 миллиарда рублей).

