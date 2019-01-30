Рядом с площадью Маркса загорелась пятиэтажка: хозяин горящей квартиры сбежал от огня на балкон

Жители дома вышли на улицу

Пожарные приехали на место происшествия
Пожарные приехали на место происшествия


Сегодня днём, 30 января, в Ленинском районе Новосибирска загорелась пятиэтажка — жители эвакуировались из дома.


«Примерно полчаса назад я провожала маму, вышла в подъезд, там дым. Мама вышла на улицу, увидела, что горит квартира на 2-м этаже в 3-м подъезде», — сообщила корреспонденту НГС жительница загоревшегося дома на улице Римского-Корсакова Анна Задорожная.


К дому вызвали пожарных.


«На месте две машины и одна автолестница, хозяин горевшей квартиры на балконе. Его сейчас будут вытаскивать. Народ вышел на улицу, полицейский обошел все квартиры, велел эвакуироваться», — рассказывает жительница.


Хозяина из горящей квартиры спасали с помощью лестницы
Хозяина из горящей квартиры спасали с помощью лестницы


Хозяина загоревшейся квартиры прикрыли полотенцем
Хозяина загоревшейся квартиры прикрыли полотенцем


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что пожарные около 16:30 ещё работали на месте.


«Выехали в 15:48, прибыли в течение 10 минут, ликвидация открытого горения в 16:19», — рассказали в ведомстве.


Когда пожарные приехали к дому, из окон второго этажа шёл густой чёрный дым. Оказалось, что горела не только квартира, но и щиток в подъезде, уточнили в МЧС. В горящую квартиру пожарные проникли и через подъезд, и через балкон.


По словам Анны Задорожной, после происшествия в доме отключили электроэнергию.


Накануне НГС рассказывал про пожар в частном доме в Ленинском районе — пожарных вызвали в 3-й Порт-Артурский переулок.

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