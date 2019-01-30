Вечно на рогах, вечно пьяный: сибирские ученые нашли в крови северных оленей спирт

Организм северных оленей вырабатывает этанол, чтоб не замёрзнуть и не впасть в спячку





Организм северных оленей вырабатывает зимой этанол, чтобы не замёрзнуть и не впасть в спячку, — к такому выводу пришли учёные Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. В холодные месяцы концентрация этанола в крови северного оленя вырастает в 1,3 раза. Такой же процесс наблюдается у якутской лошади — особой породы лошадей, которая может пастись при температуре ниже –50 градусов.





«Эндогенные этанол, ацетальдегид и ферменты их метаболизирующие являются одной из систем, обеспечивающих адаптацию к холоду самых разных живых организмов, обитающих в экстремальной климатической среде. За счёт регулируемых адаптивных перестроек этой системы в организмах холодоадаптированных животных — северных оленей и якутских лошадей — при действии холода происходит небольшое повышение уровня ацетальдегида, который является ингибитором аэробных, протекающих с участием кислорода, биоэнергетических процессов, снижается уровень обмена веществ, уменьшается теплоотдача, температура тела снижается на 7–8 градусов. Вместе с тем повышается уровень эндогенного этанола в крови, который начинает выступать в качестве высокоэффективного биоэнергетического сырья, причем не только в аэробных, но и в анаэробных процессах. В итоге происходит адаптация биоэнергетических процессов к условиям холодной внешней среды», — прокомментировал НГС соавтор научной статьи главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Борис Кершенгольц.





Учёный подчеркнул, что подобный процесс происходит не у каждого вида оленей, а только у северных. По словам Кершенгольца, у человека таких перестроек нет, ведь во время холодов подавляющую часть времени люди находятся в тёплых помещениях.





Учёные и инженеры Новосибирска также закончили важный проект — в начале недели на аэродроме Мочище они завершили испытания первого в мире полностью алюминиевого двигателя внутреннего сгорания.

