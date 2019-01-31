Суд закрыл дело сибирячки, которую обвинили в похищении 20 миллионов у 173 человек

Ее не накажут, потому что суды шли слишком долго

Пока шёл суд, 10-летний срок привлечения к уголовной ответственности истёк





В Новосибирске завершился суд над руководителем кредитного потребительского кооператива «Сибирский капитал» Еленой Пестриковой, которую обвиняли в особо крупном мошенничестве.







По версии обвинения, в 2006–2008 годах создатель КПКГ «Сибирский капитал» присвоила деньги вкладчиков на общую сумму 20,5 миллиона рублей, рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.







Он пояснил, что Елена Пестрикова призывала людей нести деньги в кооператив, обещая им выгодные условия по вкладам. «Непродолжительный период времени первым клиентам, скажем так, она выплачивала проценты по внесённым вкладам, после этого выплаты прекращались. Соответственно, она обвинялась в том, что похитила денежные средства, принадлежащие потерпевшим, путём мошенничества», — описал преступление Евгений Громов.





Потерпевшими по делу проходили 173 обманутых вкладчика.







Суд рассматривал уголовное дело в отношении Еленой Пестриковой несколько лет. «Неоднократно дело возвращалось прокурору для устранения тех обстоятельств, которые препятствуют рассмотрению дела судом, в том числе и изменение квалификации было», — пояснил Евгений Громов.





По его данным, только за последние полгода было проведено больше 50 судебных заседаний по делу. «Но, к сожалению, сроков нам не хватило, чтобы успеть рассмотреть данное дело полностью. Соответственно, <...> было заявлено стороной защиты ходатайство о его прекращении в связи с истечением сроков давности», — рассказал гособвинитель.







Он добавил, что истечение сроков давности относится к нереабилитирующим основаниям прекращения дела. Следовательно, ходатайство защиты означает, что сейчас 42-летняя Елена Пестрикова уже не настаивает на своей невиновности.







Поначалу, по словам Евгения Громова, она не признавала свою вину в мошенничестве, из-за которого оказалась на скамье подсудимых (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Елена Пестрикова поясняла, что «ущерб возник не по её вине». По её версии, это случилось, потому что люди, которым кооператив выдавал займы, не вернули долги, привёл изначальные показания подсудимой гособвинитель.







По его данным, значительную часть ущерба Елена Пестрикова вкладчикам так и не возместила, пояснив, что она многодетная мать, и у неё нет ни имущества, ни доходов. Во время судебного разбирательства создательница КПКГ была под подпиской о невыезде.







Сегодня, 31 января, Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство защиты и прекратил уголовное дело в связи с истечением сроков давности, добавил старший помощник прокурора.







Ранее в Новосибирске завершился суд по делу о финансовой пирамиде «Сибирская касса взаимопомощи», от которой пострадали более 2 тысяч вкладчиков.