Авиакомпания заставила беспомощную пассажирку выйти из самолета без коляски и получила штраф

Женщина заранее предупреждала, что ей нужна будет помощь после посадки в Новосибирске

Выйти из самолёта больной пассажирке помог сын — инвалидную коляску ей не дали
Выйти из самолёта больной пассажирке помог сын — инвалидную коляску ей не дали


Авиакомпанию «Алроса» оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она нарушила права пассажирки авиарейса Москва — Новосибирск.


Об этом сегодня, 30 января, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.


По её информации, 21 октября 2018 года инвалид I группы летела рейсом авиакомпании «Алроса» из Москвы в Новосибирск. При этом она заранее предупредила авиаперевозчика, что ей нужна будет помощь при высадке в аэропорту.


«В связи с тем, что авиакомпания не уведомила аэропорт о следовании маломобильного пассажира, аэропортовые службы оказались лишены возможности предоставить женщине-инвалиду помощь непосредственно при высадке из воздушного судна по его прибытии», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


Как пояснила корреспонденту НГС старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь, незадолго до полёта пассажирке сделали операцию, поэтому она не могла идти сама. Вместе с женщиной летел сын. При этом ей были нужны инвалидная коляска для высадки из самолёта и сопровождение в аэропорту. Но инвалидную коляску пассажирке не предоставили, сообщила Евгения Жбирь.


По её словам, выйти из самолёта пассажирке в итоге помог её сын — женщина за него держалась. При этом сопровождающий пассажир утверждает, что после этого инцидента матери стало хуже, передала Жбирь.


«Со слов её сына, который написал жалобу в прокуратуру, это осложнило её состояние», — рассказала старший помощник новосибирского транспортного прокурора.


Новосибирская транспортная прокуратура проверила авиакомпанию и возбудила в отношении неё административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур). 


В итоге мировой судья Обского судебного участка оштрафовал перевозчика на 20 тысяч рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


Евгения Жбирь уточнила, что ко времени рассмотрения дела пассажирка авиарейса умерла. Будет ли авиакомпания обжаловать постановление судьи, прокуратуре пока неизвестно.


Корреспондент НГС направила в пресс-службу авиакомпании «Алроса» официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на звонки в пресс-службе компании на момент подготовки материала не отвечали.


Ранее транспортная прокуратура решила оштрафовать авиакомпанию S7 Airlines на 50 тысяч рублей за задержку рейсов.

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