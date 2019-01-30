Банк, в котором у новосибирца украли миллион рублей, оштрафовали на 300 тысяч

Мужчина вернулся из отпуска и обнаружил, что деньги с его счетов отдали по поддельной доверенности

Теперь банк обязан заплатить 300 тысяч штрафа 
Теперь банк обязан заплатить 300 тысяч штрафа 


Суд Железнодорожного района Новосибирска встал на сторону новосибирца, со счёта которого похитили миллион рублей, — теперь банк обязан заплатить 300 тысяч штрафа.


Новосибирец Михаил Ноппе узнал о пропаже 1,1 миллиона рублей с его счёта в банке «Взаимодействие» после того, как вернулся из длительного отдыха. 


«В августе 2018 года я вернулся в город и с ужасом обнаружил, что мои счета закрыты, а деньги выданы [по поддельной доверенности] неизвестному мне и жене лицу», — рассказывал корреспонденту НГС Михаил Ноппе.


В середине сентября Ноппе обратился в суд с требованием вернуть его деньги, а также выплатить ему проценты и компенсацию за моральный вред. 


Как сообщил корреспонденту НГС председатель Железнодорожного районного суда Наталья Долженкова, 24 января суд решил частично удовлетворить иск Михаила Ноппе к банку «Взаимодействие». 


«Согласно оглашённой в судебном заседании резолютивной части решения, с ООО КБ "Взаимодействие" в пользу Михаила Ноппе взыскана неустойка в размере 200 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в размере 100 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины», — уточнила Наталья Долженкова.


Как пояснил корреспонденту НГС адвокат Михаила Ноппе Дмитрий Поздняков, Ноппе требовал восстановить его вклад и выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред. 


«1,1 [миллиона рублей] — это сумма основного долга. В этой части договор (между Михаилом Ноппе и банком. — Прим. ред.) признали действующим, поскольку он просил восстановить вклад. А остальные требования — это проценты и штраф. 


Я на следующей неделе буду в суде, получу решение <...> будем смотреть на наши дальнейшие действия — остаёмся мы довольны решением или будем его обжаловать. Противная сторона, я так понимаю, будет обжаловать», — рассказал Дмитрий Поздняков.


В суде не смогли уточнить, вернёт ли «Взаимодействие» Михаилу Ноппе сумму основного долга — 1,1 миллиона рублей, которые были похищены с его счёта.


В банке «Взаимодействие» не смогли оперативно прокомментировать решение суда, попросив направить официальный запрос. «Вряд ли [вам оперативно прокомментируют]. Ответят, как по закону, в течение 30 дней, если руководство посчитает нужным отвечать вам или нет», — сообщили корреспонденту НГС в приёмной банка.


По словам Дмитрия Позднякова, человек, снявший деньги со счёта по поддельной доверенности, сейчас отбывает срок в исправительной колонии № 10. «Нет информации, по какой статье он отбывает там срок. Мы об этом узнали из миграционной службы», — уточнил адвокат.


Банк «Взаимодействие» появился в Новосибирске 18 октября 2010 года в результате смены названия банка «Белон». В сентябре 2017 года завершился суд над крупным барнаульским предпринимателем Евгением Ковальским — его уличили в мошенничестве с 20-миллионным кредитом, который он оформил в банке «Взаимодействие»

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