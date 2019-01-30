Банк, в котором у новосибирца украли миллион рублей, оштрафовали на 300 тысяч

Мужчина вернулся из отпуска и обнаружил, что деньги с его счетов отдали по поддельной доверенности

Теперь банк обязан заплатить 300 тысяч штрафа





Суд Железнодорожного района Новосибирска встал на сторону новосибирца, со счёта которого похитили миллион рублей, — теперь банк обязан заплатить 300 тысяч штрафа.





Новосибирец Михаил Ноппе узнал о пропаже 1,1 миллиона рублей с его счёта в банке «Взаимодействие» после того, как вернулся из длительного отдыха.





«В августе 2018 года я вернулся в город и с ужасом обнаружил, что мои счета закрыты, а деньги выданы [по поддельной доверенности] неизвестному мне и жене лицу», — рассказывал корреспонденту НГС Михаил Ноппе.





В середине сентября Ноппе обратился в суд с требованием вернуть его деньги, а также выплатить ему проценты и компенсацию за моральный вред.





Как сообщил корреспонденту НГС председатель Железнодорожного районного суда Наталья Долженкова, 24 января суд решил частично удовлетворить иск Михаила Ноппе к банку «Взаимодействие».





«Согласно оглашённой в судебном заседании резолютивной части решения, с ООО КБ "Взаимодействие" в пользу Михаила Ноппе взыскана неустойка в размере 200 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в размере 100 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины», — уточнила Наталья Долженкова.





Как пояснил корреспонденту НГС адвокат Михаила Ноппе Дмитрий Поздняков, Ноппе требовал восстановить его вклад и выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред.





«1,1 [миллиона рублей] — это сумма основного долга. В этой части договор (между Михаилом Ноппе и банком. — Прим. ред.) признали действующим, поскольку он просил восстановить вклад. А остальные требования — это проценты и штраф.





Я на следующей неделе буду в суде, получу решение <...> будем смотреть на наши дальнейшие действия — остаёмся мы довольны решением или будем его обжаловать. Противная сторона, я так понимаю, будет обжаловать», — рассказал Дмитрий Поздняков.





В суде не смогли уточнить, вернёт ли «Взаимодействие» Михаилу Ноппе сумму основного долга — 1,1 миллиона рублей, которые были похищены с его счёта.





В банке «Взаимодействие» не смогли оперативно прокомментировать решение суда, попросив направить официальный запрос. «Вряд ли [вам оперативно прокомментируют]. Ответят, как по закону, в течение 30 дней, если руководство посчитает нужным отвечать вам или нет», — сообщили корреспонденту НГС в приёмной банка.





По словам Дмитрия Позднякова, человек, снявший деньги со счёта по поддельной доверенности, сейчас отбывает срок в исправительной колонии № 10 . «Нет информации, по какой статье он отбывает там срок. Мы об этом узнали из миграционной службы», — уточнил адвокат.





Банк «Взаимодействие» появился в Новосибирске 18 октября 2010 года в результате смены названия банка «Белон». В сентябре 2017 года завершился суд над крупным барнаульским предпринимателем Евгением Ковальским — его уличили в мошенничестве с 20-миллионным кредитом, который он оформил в банке «Взаимодействие».

