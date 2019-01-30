Покусали за руку: появилось еще одно видео драки полицейского и семьи с бойцовой собакой

На хозяина пса завели уголовное дело — на видео заметно, как полицейского бьет его жена

На видео заметно, что владельцы вели собаку на длинном поводке





Следователи возбудили уголовное дело против владельцев стаффордширского терьера, которые 4 января повздорили с участковым из-за собаки на улице Титова, 30.





«Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины и 48-летней женщины, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области. Также следователи отметили, что владелец собаки был в состоянии алкогольного опьянения.





Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта с камеры наблюдения, установленной над входом в магазин неподалеку от места драки. На записи стаффордширский терьер идёт впереди хозяина — собака бежит на поводке длиной около метра. В 10:41:42 мужчина идёт обратно — на записи видно, как его пытается остановить сотрудник полиции. Следом за участковым идёт жена владельца собаки — она хватает участкового за рукав куртки, а собака защищает хозяина от незнакомца.





В какой-то момент женщина кидается на сотрудника полиции, пытаясь нанести несколько ударов. Потасовка между семейной парой собаководов и полицейским продолжается несколько минут.







Об инциденте стало известно только в прошлую пятницу, когда дочь владельца стаффордширского терьера Снежана Плотникова заявила в соцсетях, что на её родителей якобы напал пьяный полицейский — ему не понравилось, что собака шла без намордника. Снежана утверждала, что родители вели собаку на коротком поводке. Однако все попытки НГС пообщаться с девушкой и ее родителями провалились: они не стали отвечать на вопросы журналистов.





Потасовка на видео начинается в 1:45





В субботу, 26 января, в пресс-службе полиции заявили, что участковый был трезв, а конфликт начал владелец собаки.





«Сотрудник полиции попросил мужчину надеть на собаку намордник. В результате чего мужчина в адрес полицейского стал нецензурно выражаться, собака в то же время не менее четырех раз укусила сотрудника полиции. Участковый уполномоченный полиции был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезвым», — говорится в официальном ответе полиции.





Однако следователи продолжают уголовно-процессуальную проверку и в отношении участкового по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).