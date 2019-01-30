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Покусали за руку: появилось еще одно видео драки полицейского и семьи с бойцовой собакой

На хозяина пса завели уголовное дело — на видео заметно, как полицейского бьет его жена

На видео заметно, что владельцы вели собаку на длинном поводке
На видео заметно, что владельцы вели собаку на длинном поводке


Следователи возбудили уголовное дело против владельцев стаффордширского терьера, которые 4 января повздорили с участковым из-за собаки на улице Титова, 30.


«Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины и 48-летней женщины, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области. Также следователи отметили, что владелец собаки был в состоянии алкогольного опьянения.


Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта с камеры наблюдения, установленной над входом в магазин неподалеку от места драки. На записи стаффордширский терьер идёт впереди хозяина — собака бежит на поводке длиной около метра. В 10:41:42 мужчина идёт обратно — на записи видно, как его пытается остановить сотрудник полиции. Следом за участковым идёт жена владельца собаки — она хватает участкового за рукав куртки, а собака защищает хозяина от незнакомца. 


В какой-то момент женщина кидается на сотрудника полиции, пытаясь нанести несколько ударов. Потасовка между семейной парой собаководов и полицейским продолжается несколько минут.


Об инциденте стало известно только в прошлую пятницу, когда дочь владельца стаффордширского терьера Снежана Плотникова заявила в соцсетях, что на её родителей якобы напал пьяный полицейский — ему не понравилось, что собака шла без намордника. Снежана утверждала, что родители вели собаку на коротком поводке. Однако все попытки НГС пообщаться с девушкой и ее родителями провалились: они не стали отвечать на вопросы журналистов.


Потасовка на видео начинается в 1:45  


В субботу, 26 января, в пресс-службе полиции заявили, что участковый был трезв, а конфликт начал владелец собаки.


«Сотрудник полиции попросил мужчину надеть на собаку намордник. В результате чего мужчина в адрес полицейского стал нецензурно выражаться, собака в то же время не менее четырех раз укусила сотрудника полиции. Участковый уполномоченный полиции был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что полицейский был трезвым», — говорится в официальном ответе полиции. 


Однако следователи продолжают уголовно-процессуальную проверку и в отношении участкового по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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