В маршрутках Новосибирска поставят кассы
Водители будут выдавать пассажирам чеки за оплату проезда
Новосибирские перевозчики сообщили, что готовятся к установке онлайн-касс в автобусах и маршрутках — одни считают, что это позволит им контролировать доходы, другие ждут задержки выплат от мэрии.
«Да, с июня или с июля пытаются внедрить. Фактически нам пока ещё никто не представлял онлайн-кассу, как она будет именно в маршрутке выглядеть, — рассказал представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. — Моё личное мнение, что чем быстрее, тем лучше. Водитель — это тот же самый продавец, он продает услугу. Соответственно, пусть он лучше будет каждую копейку пробивать, я буду видеть, знать, сколько он денег заработал. Он не будет меня обманывать».
По словам перевозчика, сейчас у него нет возможности видеть, сколько водители скрывают денег.
Но в среднем, подсчитал он, каждый водитель «не довозит» около 10 тысяч рублей в месяц.
«То есть, если водитель не привозит план, сейчас нет никакого рычага. Ну, в долг ему записали, а он потом раз — просто исчез и не выходит на работу, потом пошел к другому перевозчику работать. А так водителя оштрафует на 50 тысяч рублей налоговая инспекция за невыдачу чека, и всё», — объяснил он.
Установка одной онлайн-кассы обойдётся перевозчику примерно в 30 тысяч рублей, озвучил предстоящие расходы перевозчик, который работает на маршрутах
Сейчас в некоторых новосибирских маршрутках есть терминалы для оплаты проезда картами. Недавно на одном из маршрутов появилась возможность рассчитываться через QR-код.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже больше 54 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова