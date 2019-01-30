подробности

В маршрутках Новосибирска поставят кассы

Водители будут выдавать пассажирам чеки за оплату проезда

Онлайн-кассы должны появиться к лету
Онлайн-кассы должны появиться к лету

Новосибирские перевозчики сообщили, что готовятся к установке онлайн-касс в автобусах и маршрутках — одни считают, что это позволит им контролировать доходы, другие ждут задержки выплат от мэрии.


«Да, с июня или с июля пытаются внедрить. Фактически нам пока ещё никто не представлял онлайн-кассу, как она будет именно в маршрутке выглядеть, — рассказал представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. — Моё личное мнение, что чем быстрее, тем лучше. Водитель — это тот же самый продавец, он продает услугу. Соответственно, пусть он лучше будет каждую копейку пробивать, я буду видеть, знать, сколько он денег заработал. Он не будет меня обманывать».


По словам перевозчика, сейчас у него нет возможности видеть, сколько водители скрывают денег. 


Но в среднем, подсчитал он, каждый водитель «не довозит» около 10 тысяч рублей в месяц. 


«То есть, если водитель не привозит план, сейчас нет никакого рычага. Ну, в долг ему записали, а он потом раз — просто исчез и не выходит на работу, потом пошел к другому перевозчику работать. А так водителя оштрафует на 50 тысяч рублей налоговая инспекция за невыдачу чека, и всё», — объяснил он.


Установка одной онлайн-кассы обойдётся перевозчику примерно в 30 тысяч рублей, озвучил предстоящие расходы перевозчик, который работает на маршрутах № 72, № 19 Анатолий Кожанов. «Да, собираются по федеральному закону. Скорее всего, в июне. Нам об этом говорили в мэрии, на днях собрание было», — подтвердил он. Но, по его мнению, для тех, кто перевозит льготников, это будет невыгодно, потому что мэрия будет ещё больше задерживать выплаты. 


Сейчас в некоторых новосибирских маршрутках есть терминалы для оплаты проезда картами. Недавно на одном из маршрутов появилась возможность рассчитываться через QR-код

Прочтений: 4914

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено