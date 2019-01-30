В маршрутках Новосибирска поставят кассы

Онлайн-кассы должны появиться к лету

Новосибирские перевозчики сообщили, что готовятся к установке онлайн-касс в автобусах и маршрутках — одни считают, что это позволит им контролировать доходы, другие ждут задержки выплат от мэрии.







«Да, с июня или с июля пытаются внедрить. Фактически нам пока ещё никто не представлял онлайн-кассу, как она будет именно в маршрутке выглядеть, — рассказал представитель компаний-перевозчиков ООО «Демос-с» и ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов. — Моё личное мнение, что чем быстрее, тем лучше. Водитель — это тот же самый продавец, он продает услугу. Соответственно, пусть он лучше будет каждую копейку пробивать, я буду видеть, знать, сколько он денег заработал. Он не будет меня обманывать».





По словам перевозчика, сейчас у него нет возможности видеть, сколько водители скрывают денег.





Но в среднем, подсчитал он, каждый водитель «не довозит» около 10 тысяч рублей в месяц.





«То есть, если водитель не привозит план, сейчас нет никакого рычага. Ну, в долг ему записали, а он потом раз — просто исчез и не выходит на работу, потом пошел к другому перевозчику работать. А так водителя оштрафует на 50 тысяч рублей налоговая инспекция за невыдачу чека, и всё», — объяснил он.







Установка одной онлайн-кассы обойдётся перевозчику примерно в 30 тысяч рублей, озвучил предстоящие расходы перевозчик, который работает на маршрутах № 72 , № 19 Анатолий Кожанов. «Да, собираются по федеральному закону. Скорее всего, в июне. Нам об этом говорили в мэрии, на днях собрание было», — подтвердил он. Но, по его мнению, для тех, кто перевозит льготников, это будет невыгодно, потому что мэрия будет ещё больше задерживать выплаты.







Сейчас в некоторых новосибирских маршрутках есть терминалы для оплаты проезда картами. Недавно на одном из маршрутов появилась возможность рассчитываться через QR-код.