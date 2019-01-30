Сотни покалеченных: в больницах подсчитали пострадавших от опасного гололёда на тротуарах

За помощью к врачам пришли почти 700 пешеходов

Сотни горожан упали на скользких дорогах
Сотни горожан упали на скользких дорогах

За последнюю неделю сотням горожан пришлось вызывать скорую или ехать в травмпункты из-за скользких тротуаров.


По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, за неделю 690 человек обратились за медицинской помощью из-за гололёдных травм. Это меньше, чем раньше, когда за одну неделю из-за гололёда могла пострадать тысяча горожан


Как объяснил корреспонденту НГС заведующий травматологическим отделением поликлиники № 2 врач-травматолог Денис Струц, всплеск обращений приходится обычно на тёплую для января погоду, когда небольшая минусовая температура.


«Когда народ больше бегает по улицам, тогда и [травм] больше. В холод вроде как более скользко, но народ меньше ходит и аккуратнее», — пояснил он.


По словам врача, как правило, из-за гололёда горожане получают не столь серьёзные травмы, в основном, это повреждения связок, реже — переломы.


Ранее МЧС выпустило памятку для новосибирцев, которые рискуют получить такие травмы, — например, пожилым людям спасатели посоветовали пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Также в МЧС объяснили, какую обувь выбрать для скользких дорог.

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