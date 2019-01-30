Новосибирским офицерам выдали боевых «Грачей»

Офицеров 41-й армии начали вооружать новыми пистолетами

Пистолет Ярыгина заменит пистолет Макарова, которым офицеров вооружали с 1951 года
Пистолет Ярыгина заменит пистолет Макарова, которым офицеров вооружали с 1951 года


Новосибирских офицеров перевооружают на пистолеты Ярыгина «Грач» — об этом 30 января сообщили в Центральном военном округе.


По информации пресс-службы ЦВО, новый пистолет получат все офицеры 41-й армии.


«Пистолет Ярыгина является личным оружием нападения и защиты, он пришел на смену пистолетам ПМ (пистолет Макарова. — Прим. ред.), которые были приняты на вооружение в 1951 году. В пистолете используется 9 мм бронебойный патрон, способный пробивать броню 1-го и 2-го класса, емкость магазина составляет 18 патронов. Может применяться при температуре окружающей среды от -50 градусов до +50 градусов», — рассказали в пресс-службе ЦВО.


В ЦВО добавили, что новые пистолеты имеют планку для крепления фонаря и лазерного целеуказателя. «Грач» оборудован предохранителем двухстороннего действия, что позволяет приводить пистолет в боевое положение и правой, и левой рукой.


Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.

На прошлой неделе военные сообщили, что в Новосибирской области сформируют отдельный батальон радиоэлектронной борьбы — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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