Скоро весна: Новосибирский зоопарк продлит работу на час
График работы поменяется через два дня
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило с 1 февраля поменяет режим работы: у посетителей станет на час больше времени, чтобы посмотреть на животных.
Объявление о смене графика появилось на сайте зоопарка.
Согласно анонсу, с начала следующего месяца зоопарк будет работать с 9:00 до 19:00.
«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в объявлении.
Зоопарк меняет график в зависимости от сезона — зимой время работы сокращается, летом, наоборот, увеличивается. Например, с 9 ноября зоопарк работает до 18:00.
В зоопарке всегда найдётся на кого посмотреть. Например, там подрастает детёныш восточных колобусов. Недавно на свет появился маленький як — из-за тяжёлых родов выхаживать малыша пришлось сотрудникам зоопарка. А в течение года коллекцию животных пополнит пара вомбатов — австралийских сумчатых, похожих на маленьких медвежат, в зоопарке уже начали готовиться к их прибытию и заказали проект вольеров.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой